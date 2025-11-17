'दे दे प्यार दे 2' को अजय-माधवन की कॉमेडी ने दिलाया सॉलिड स्टार्ट, क्या हिट होगी फिल्म?

फ्रैंचाइजी किंग अजय देवगन की लेटेस्ट सीक्वल फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में अपना पहला वीकेंड बिता चुकी है. ट्रेलर और गानों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी इसकी एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी नहीं थी. मगर शुक्रवार को जब दर्शकों ने फिल्म देखी, तो इसकी स्टोरी और कॉमेडी से इम्प्रेस होने लगे. शुक्रवार की सुबह इसके शोज को बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिला था. लेकिन पॉजिटिव रिव्यूज और जनता के वर्ड ऑफ माउथ का असर दोपहर बाद के शोज में नजर आने लगा. अब ये अपना पहला वीकेंड पूरा कर चुकी है. और बॉक्स ऑफिस फिगर्स बताते हैं कि इसे अनुमानों से कहीं बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है.

स्लो स्टार्ट के बाद, सॉलिड हुई 'दे दे प्यार दे 2'

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की इस कॉमेडी फिल्म के लिए शुरुआती माहौल कुछ खास नहीं था. एडवांस बुकिंग देखकर अनुमान यही लगा कि ये पहले दिन बहुत खींच-खांच के 8 करोड़ कमा पाएगी. जबकि 2019 में आई 'दे दे प्यार दे' की ओपनिंग 10 करोड़ थी. फिर आए 'दे दे प्यार दे 2' के रिव्यूज. लव रंजन की फिल्म फैक्ट्री से निकली बाकी फिल्मों के मुकाबले, अजय की फिल्म काफी बेहतर साबित हुई. कॉमेडी का सॉलिड डोज और दमदार मैसेज के साथ एक्टर्स की परफॉरमेंस ने दर्शकों पर असर दिखाना शुरू किया.

शुक्रवार को दोपहर बाद के शोज में 'दे दे प्यार दे 2' के दर्शक बढ़े और दिन का कलेक्शन 9.45 करोड़ रुपये रहा. पॉजिटिव माहौल का बड़ा असर शनिवार को दिखा. 45% से ज्यादा जंप के साथ दूसरे दिन का कलेक्शन 13.77 करोड़ रहा. अब रविवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तीसरे दिन भी फिल्म को एक जंप मिला है. संडे का कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास हुआ है. यानी पहले वीकेंड में 'दे दे प्यार दे 2' ने करीब 38 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

क्या हिट हो सकती है अजय की फिल्म?

अजय की इस इस सीक्वल फिल्म ने पहले दिन ऑरिजिनल फिल्म से फीकी शुरुआत की थी. मगर अगले दो दिन की कमाई से इसने तेजी से पहली फिल्म की बराबरी कर ली है. 'दे दे प्यार दे' का ओपनिंग वीकेंड भी 2019 में 38 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन लेकर आया था.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'दे दे प्यार दे 2' का बजट करीब 100 करोड़ है. स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स करीब 60-70 करोड़ के आसपास बिके होंगे. यानी एक ठीकठाक सक्सेस के लिए फिल्म को करीब 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा. आने वाले शुक्रवार को बॉलीवुड से दो फिल्में थिएटर्स में पहुंचेंगी- 120 बहादुर और मस्ती 4.

इन दोनों फिल्मों के लिए अभी तक तो ऐसा माहौल नहीं बना है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा धमाका करें. ऐसा ही रहा तो अगले वीकेंड भी 'दे दे प्यार 2' को अच्छी ऑडियंस मिलेंगी और कलेक्शन भी बढ़ेगा. अगर सोमवार से शुरू हो रहे वर्किंग डेज में 'दे दे प्यार दे 2' दमदार परफॉर्म करती है तो मजबूत चांस है कि ये 100 करोड़ तक पहुंच सकती है.

