कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, एम्स में कराया गया भर्ती

जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastav) को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है. राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है. अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के सरकारी अस्पताल एम्स में भर्ती कराया गया है. उनके भाई और पीआरओ ने कॉमेडियन को दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि की है.

राजू श्रीवास्तव को क्या हुआ?

राजू श्रीवास्तव होटल के जिम में वर्कआउट कर रहे थे. ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए उन्हें चेस्ट में पेन हुआ और वे नीचे गिर गए. इसके बाद राजू श्रीवास्तव को फौरन अस्पताल ले जाया गया. राजू के पीआरओ अजीत का कहना है कॉमेडियन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में रुके हुए थे. सुबह जिम करने गए, जिम करते करते उन्हें हार्ट अटैक आया. उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव की पल्स अब लौट आई है. उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. पीआरओ ने कॉमेडियन के सभी प्रशंसकों से राजू की सलामती की दुआ करने की मांग की.

कॉमेडियन को लेकर सामने आई इस दुखद खबर ने फैंस को परेशान कर दिया है. फैंस राजू श्रीवास्तव के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. राजू श्रीवास्तव मशहूर कॉमेडियन हैं. वे उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं.

कैसे शुरू हुई राजू की जर्नी?

राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं. वे कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके हैं. सालों से राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदा रहे हैं. राजू बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे. राजू ने अपना करियर स्टेज शोज से शुरू किया था. बॉलीवुड फिल्मों में शुरुआत में राजू ने छोटे मोटे रोल्स किए. उन्हें फेम दिलाया स्टैंड अप शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' ने. इस शो में राजू सेकंड रनरअप रहे थे.

इसके स्पिन ऑफ शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज- चैंपियंस' को राजू ने जीता और वे किंग ऑफ कॉमेडी बने. राजू बिग बॉस 3, नच बलिए 6 जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे. राजू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आएं. राजू एक्टर, कॉमेडियन होने के साथ नेता भी हैं. उन्होंने 2014 में बीजेपी ज्वॉइन की थी.

हम यही दुआ करेंगे सबको हंसाने वाले राजू जल्द ठीक होकर लौटें. Get well soon राजू श्रीवास्तव.