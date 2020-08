चिरंजीवी के बर्थडे पर मोहन बाबू का स्पेशल गिफ्ट, हाल ही में खत्म हुआ था झगड़ा

साउथ मेगास्टार चिरंजीवी ने 22 अगस्त को अपना 65वां बर्थडे मनाया. इस खास मौके पर देश भर के फैंस ने उन्हें सोशल मीड‍िया पर बधाई दी. राणा दग्गुबाती, सामंथा, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर समेत अन्य सेलेब्स ने भी विशेज की झड़‍ियां लगा दी. इन सबके बीच चिरंजीवी को बर्थडे का एक खास तोहफा भी मिला.

चिरंजीवी को साउथ एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन बाबू की ओर से स्पेशल गिफ्ट मिला. यह गिफ्ट और कुछ नहीं बल्क‍ि एक शानदार कस्टमाइज्ड आर्ट बाइक है. चिरंजीवी ने ट्व‍िटर पर इस स्पेशल बाइक की फोटो भी साझा की है.

मोहन बाबू और चिरंजीवी एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. चर्चा है कि चिरंजीवी और कोराटला स‍िवा की अपकमिंग फिल्म आचार्या में मोहन बाबू को निगेट‍िव किरदार के लिए अप्रोच किया गया है. हालांकि इसपर अभी कोई ऑफिश‍ियल बयान जारी नहीं किया गया है.

कुछ समय पहले चिरंजीवी और मोहन बाबू ने सोशल मीड‍िया की तस्वीर ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था. दरअसल, हैदराबाद स्थ‍ित मूवी आर्ट‍िस्ट्स एसोस‍िएशन इवेंट में दोनों ने झगड़ा खत्म कर एक नई शुरुआत की थी. मोहन बाबू ने उनके झगड़े पर जोक भी किया था.

అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. Also want to thank each and everyone of you for your warm and beautiful wishes on my birthday. Heartened and humbled by your love.This love is all that has made my life and is my greatest fortune. Thank you once again.