Brahmastra Box Office Collection Day 4: रणबीर-आलिया की फिल्म का बज रहा डंका, ब्रह्मास्त्र ने पास किया मंडे टेस्ट, चौथे दिन की ताबड़तोड़ कमाई

Brahmastra Box Office Collection: ब्रह्मास्त्र ने रिलीज के साथ ही तहलका मचा दिया है. बॉक्स ऑफिस पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म एक सौगात लेकर आई है. ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस के सूखे को खत्म कर दिया है. आलिया-रणबीर की फिल्म ने फ्लॉप फिल्मों की चेन को ग्रैंड लेवल पर ब्रेक किया है. ब्रह्मास्त्र ओपनिंग डे से ही धुआंधार कमाई कर रही है.

चौथे दिन भी चला ब्रह्मास्त्र का जादू

ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की हाईएस्ट नॉन-हॉलीडे ग्रॉसर फिल्म बन गई है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्डवाइड 225 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन करके कई फिल्मों को पछाड़ दिया. आलिया भट्ट ने पोस्ट शेयर करके ब्रह्मास्त्र के वर्ल्डवाइड वीकेंड कलेक्शन की जानकारी दी है. अपनी इस स्पेशल पोस्ट में आलिया ने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए थैंक्यू भी कहा.

चौथे दिन ऐसी रही कमाई

वीकेंड की ताबड़तोड़ कमाई के बाद हर किसी की नजरें ब्रह्मास्त्र के मंडे कलेक्शन पर हैं. खुशी की बात है कि ब्रह्मास्त्र ने वीकेंड के बाद वीक डेज में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, चौथे दिन सोमवार (12 सितंबर) को फिल्म ने सभी भाषाओं में करीब 17-19 करोड़ का कलेक्शन किया है. महज चार दिनों में ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन करीब 137-139 हो गया है.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ने चौथे दिन भी धुआंधार कमाई करके मंडे टेस्ट भी पास कर लिया है. ब्रह्मास्त्र का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म के सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं पब्लिक डिमांड पर रात के ढाई बजे भी ब्रह्मास्त्र के स्पेशल शोज चलाए गए हैं.

फिल्म ने किस दिन की कितनी कमाई?

आलिया और रणबीर की फिल्म ने पहले दिन भारत में 37 करोड़ का कलेक्शन करके धमाकेदार ओपनिंग की थी. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 42 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, ब्रह्मास्त्र के हिंदी वर्जन की बात करें तो फिल्म ने 31.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला. इसके बाद दूसरे दिन 37.5 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन सबसे शानदार रहा है. तीसरे दिन ब्रह्मास्त्र ने 39.5 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया.

Brahmāstra has a FABULOUS weekend... *#Hindi* version... *#Nett* BOC...

Day 1: ₹ 31.5 cr+

Day 2: ₹ 37.5 cr+

Day 3: ₹ 39.5 cr+

Final total could be higher... #India biz.

National chains superb...

Day 1: ₹ 17.15 cr est

Day 2: ₹ 20.73 cr est

Day 3: ₹ 21.63 cr est pic.twitter.com/5HVxevmoDV