Amitabh Bachchan Look Out: पाप का नाश करने आ रहे 'गुरु', Brahmastra से अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक रिवील

साल 2022 की मचअवेटेड फिल्मों में शुमार ब्रह्मास्त्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मूवी से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का लुक सामने आया है. बिग बी का ये लुक काफी दमदार है, इसे देखने के बाद तो उनके फैंस का दिन ही बन जाएगा.

अमिताभ का लुक रिवील

अमिताभ बच्चन के लुक की फोटो करण जौहर, अयान मुखर्जी और आलिया भट्ट ने शेयर की है. अमिताभ के लुक से पर्दा उठाते हुए उनके कैरेक्टर गुरु को इंट्रोड्यूस किया गया है. इस लुक को शेयर करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने लिखा- गुरू है गंगा ज्ञान की । काटे भाव का पाश गुरू उठा ले अस्त्र जब । करे पाप का नाश. एक ऐसी रोशनी जिसमें है... हर अंधेरे को हराने की शक्ति. ये हैं गुरु. एक बुद्धिमान लीडर जो PRABHĀSTRA- रोशनी की तलवार को पकड़ता है.

बॉक्स ऑफिस पर फीके पड़े अक्षय कुमार, बैक टू बैक दो फ्लॉप...खतरे में खिलाड़ी कुमार का स्टारडम?

गुरू है गंगा ज्ञान की । काटे भाव का पाश

गुरू उठा ले अस्त्र जब । करे पाप का नाश



Ek aisi Roshni jismein hai… har andhere ko haraane ki Shakti.



Here comes GURU! The Wise Leader who holds the PRABHĀSTRA: The Sword of Light!



BRAHMĀSTRA Trailer out on JUNE 15th. pic.twitter.com/eriYfcGb5b