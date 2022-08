Boycott Brahmastra के बीच ट्रेंड हुआ 'वी लव आलिया भट्ट', हिट होगी फिल्म?

इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों को बायकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है. पहले लोगों ने रक्षा बंधन और लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट किया. फिर लाइगर और अब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) को बायकॉट करने की मांग चल रही है. पर आलिया के फैंस भी कहां कम हैं. एक तरफ पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र चल रहा था. वहीं दूसरी ओर फैंस ने 'वी लव आलिया भट्ट' ट्रेंड करा दिया.



आलिया के सपोर्ट में आये फैंस

इन दिनों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आलिया से नेपोटिजम और ट्रोलिंग जैसी तमान चीजों पर सवाल किया गया. इन सभी मुद्दों पर बात करते हुए आलिया ने कहा, 'अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे मत देखो'. आलिया भट्ट के इस कमेंट को लोगों ने दिल पर लिया और बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड चला दिया.

Alia Bhatt is very angry on public and she said- Don’t watch my film if you don’t like me. Thank you madam. We will honour ur advise. So #BoycottBrahmastra will rock. pic.twitter.com/qCmNMGkHhW — Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) August 22, 2022

They are glorifying British soldiers as kind hearted and indian soldiers as arrogant in #RanbirKapoor starring movie #Shamshera.



God know how they gona do with #Brahmastra now. So better to #BoycottBrahmastra. #AliaBhatt #KaranJohar #BoycottBollywood pic.twitter.com/ey7mEGCQwK 9 सितंबर को रिलीज हो रही फिल्म

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितबंर को रिलीज हो रही है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. ब्रह्मास्त्र के जरिये पहली बार पर्दे पर आलिया और रणबीर की जोड़ी का कमाल देखने को मिलेगा. ब्रह्मास्त्र का लंबे समय से इंतजार हो रहा है. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. अह देखते हैं कि बायकॉट ब्रह्मास्त्र और वी लव आलिया भट्ट के ट्रेंड के बीच जीत किसकी होती है. — Cloud!! (@CrazyEnemyy) August 27, 2022

Alia Bhatt's acting in and as gangubai kathiawadi will be taught in history books



WE LOVE ALIA BHATT pic.twitter.com/rkS39z6RET — usfa (@surkhrooh_) August 27, 2022

In last Two years she received So much hate on social media . It was so painful for all of us but she changed it into love with her hard work and her passion for the cinemas. She won hearts by hitting 100 cr in span of 13 days. She proved she is here to shine



WE LOVE ALIA BHATT pic.twitter.com/qZZ9wjPnn6 — Deep Jaiswal (@deepjaiswal007) August 27, 2022

सोशल मीडिया पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड देखते हुए फैंस आलिया के सपोर्ट में 'वी लव आलिया भट्ट' ट्रेंड चला रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस आलिया भट्ट की एक्टिंग की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. आलिया के लिये फैंस का ये प्यार देख कर लग रहा है कि एक्ट्रेस के लिये कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनके चाहने वाले हमेशा उनके साथ हैं.

