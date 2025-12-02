scorecardresearch
 
सिंगल हैं इंडस्ट्री की ये हसीनाएं, बिना शादी किए करियर में बुलंदियों को छुआ

जया बच्चन ने कहा कि वो नहीं चाहतीं कि उनकी नातिन नव्या शादी करें क्योंकि ये अब बहुत 'आउटडेटेड' ट्रेंड बन चुका है. हालांकि एक्ट्रेस की ये बात कुछ नई नहीं है. इंडस्ट्री में ऐसी कई फीमेल कलाकार हैं जिन्होंने बिना शादी किए अपना जीवन खुलकर जिया है.

बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेसेज जो आजतक हैं सिंगल (Photo: Instagram @sushmitasen47)

अमिताभ बच्चन की पत्नी और लेजेंडरी एक्ट्रेस जया बच्चन अपने बेबाक अंदाज के कारण कई बार सुर्खियों में आई हैं. उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय पब्लिक के सामने रखी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने शादी को लेकर बयान दिया था. जया ने कहा था कि वो नहीं चाहतीं उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करें. 

शादी को लेकर जया बच्चन का बयान

जया बच्चन ने शादी को 'आउटडेटेड' बताते हुए एक इवेंट में कहा था कि एक इंसान को अपनी जिंदगी एन्जॉय करनी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहतीं नव्या उनके नक्शेकदम पर चलें और शादी के बाद अपना करियर छोड़ दें. जया के इस कमेंट पर कई लोगों ने सहमती जताई. मगर कुछ लोग उनकी आलोचना करने के लिए भी मौजूद दिखे. 

हालांकि जया बच्चन का ये बयान कोई नई बात सामने लेकर नहीं आता है. हमने बॉलीवुड में ऐसी कई फीमेल कलाकारों को देखा है, जिन्होंने बिना शादी किए अपने करियर को सक्सेसफुल बनाया है. साथ ही उन कलाकारों ने अपने जीवन को बिना किसी हमसफर के खुलकर जिया है. आइए, बताते हैं कि वो कौन-कौनसी फीमेल आर्टिस्ट्स हैं. 

एकता कपूर

टीवी की सबसे सफल प्रोड्यूसर एकता कपूर भी सिंगल हैं. उन्होंने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी फिल्ममेकिंग को ही समर्पित की है. महज 19 साल की उम्र से उन्होंने टीवी पर सीरियल्स प्रोड्यूस करने शुरू किए थे. जिसके बाद वो कई आइकॉनिक सीरियल्स जैसे क्योंकि 'सास भी कभी बहू थी', 'कसौटी जिंदगी के', 'कहानी घर-घर की', 'नागिन', 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'ये है मोहब्बतें' लेकर आईं. एकता की फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस किया है. वो ओटीटी पर भी धूम मचा चुकी हैं. एकता कपूर एक सिंगल मॉम भी हैं. उनका एक बेटा है, जिसकी वो अकेले परवरिश करती हैं. 

गीता कपूर

कोरियोग्राफर गीता कपूर बॉलीवुड और टीवी का एक जाना-माना चेहरा हैं. वो टीवी पर 'डांस इंडिया डांस', 'इंडियाज बेस्ट डांसर', 'सुपर डांसर', 'डांस प्लस' जैसे रियलिटी डांस शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा, गीता ने कई बॉलीवुड की फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम किया है. उनके सबसे चर्चित कामों में से एक करण जौहर की पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में है. गीता कपूर को हमने 'तुझे याद ना मेरी आई' गाने में डांस करते देखा था. गीता फराह खान की स्टूडेंट रह चुकी हैं. आज के समय में वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, जो अपनी जिंदगी सिंगल रहकर जी रही हैं.

तब्बू

बॉलीवुड में तब्बू भी उन एक्ट्रेसेज में शुमार हैं जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला है. 90s से लेकर 2025 तक, तब्बू हर दशक में छाई हैं. उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गई हैं. फिर चाहे वो 1999 में आई 'हम साथ साथ हैं' हो, या साल 2022 में आई 'भूल भुलैया 2'. एक्ट्रेस का काम हर जेनरेशन की ऑडियंस को पसंद आया है. इतने सालों में तब्बू का रिश्ता कई एक्टर्स से जोड़ा गया, लेकिन एक्ट्रेस ने आजतक शादी नहीं की है. वो 54 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रही हैं. तब्बू को हम जल्द अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' में देखने वाले हैं जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट करेंगे. 

सुष्मिता सेन

फेमिना मिस इंडिया 1994 और मिस यूनिवर्स 1994 जैसे बड़े ब्यूटी पेजेंट्स जीत चुकीं सुष्मिता सेन भी एक सिंगल मदर हैं. वो 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अपने परफेक्ट मैन की तलाश में हैं. सुष्मिता बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में से एक हैं. उन्होंने भी खुद को वक्त के साथ बदला है. एक्ट्रेस की दो बेटियां हैं जिसे उन्होंने गोद लिया और अभी भी उनकी परवरिश कर रही हैं. सुष्मिता का रिलेशनशिप काफी चर्चाओं में रहा. वो मॉडल रोहमन शॉल संग काफी वक्त से रिलेशनशिप में थीं, मगर फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया. 

अमीषा पटेल

सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड अवतार के लिए फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी सिंगल हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. उनका भी नाम कई लोगों संग जुड़ा, लेकिन अमीषा ने बिना शादी किए अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया. एक्ट्रेस बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं. दो साल पहले आई उनकी 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी. अमीषा का 'सकीना बेगम' वाला किरदार बड़े पर्दे पर कई लोगों को दोबारा पसंद आया था.

लता मंगेशकर

'बॉलीवुड की नाइटिंगेल' कही जाने वालीं सिंगर लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन बिना शादी किए बिताया है. उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा है. लता मंगेशकर ने 1940s से लेकर 2020 तक अनगिनत गाने गाए. जिसमें उनके कई गाने हिंदी के अलावा कई अलग-अलग भाषाओं में भी थे. 'भारत रत्न' से सम्मानित लता मंगेशकर को हर कोई 'लता दीदी' कहकर पुकारता था. वो 92 साल तक इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद रहीं, इस दौरान उनकी शादी का कभी जिक्र तक पब्लिक में नहीं हुआ. 

