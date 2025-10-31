वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचीं भारतीय महिला टीम, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई

गुरुवार की रात पूरा इंडिया जश्न में तब डूबा, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीत हासिल की. ये पल पूरे देश के लिए गर्व महसूस करने वाला था. इस मौके को बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सितारों ने भी जमकर सेलिब्रेट किया. करीना कपूर, वरुण धवन, सुनील शेट्टी और ऋषभ शेट्टी जैसे स्टार्स ने अपनी खुशी जाहिर की.
करीना कपूर ने मनाया जीत का जश्न
एक्ट्रेस करीना कपूर सेमीफाइनल के दौरान स्टेडियम में ही मौजूद थीं. वो UNICEF के जरिए मैच में पहुंची और टीम इंडिया के लिए चीयर किया. वहां उन्होंने वर्ल्ड कप और महिला क्रिकेट टीम के साथ पोज किया. एक्ट्रेस ने जीत के बाद अपनी खुशी भी जाहिर की.
करीना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके लिखा, 'जैसे कि मैंने कहा कि लड़कियां सबकुछ कर सकती हैं. अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ... शाबाश टीम इंडिया... फाइनल की तरफ बढ़ो मेरी लड़कियों.' करीना ने आगे क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स की भी तारीफ की जिन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे अहम पारी खेली.
सुनील शेट्टी ने की टीम इंडिया की जमकर तारीफ
एक्टर सुनील शेट्टी का क्रिकेट से काफी गहरा नाता रहा है. उनके दामाद केएल राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं. टीम इंडिया जब भी कोई मैच जीतती है, तब हर बार सुनील शेट्टी का रिएक्शन सामने आता ही है. ऐसे में जब गुरुवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराया, तब सुनील शेट्टी खुद को टीम इंडिया की तारीफ करने से रोक नहीं पाए.
उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, '339 रन, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ!! ये एक बहुत बड़ा टोटल था चेज करने के लिए. लेकिन हमारा विश्वास बहुत बड़ा था. जेमिमा की नाबाद शतकीय पारी और इंडिया का निडर होकर चेज करना, जादू था. टीम इंडिया फायर और विश्वास के साथ फाइनल्स में पहुंच गई है.'
ऋषभ शेट्टी बने टीम इंडिया की जीत के फैन
'कांतारा' वाले ऋषभ शेट्टी ने भी टीम इंडिया को सेमीफाइनल में उनकी जीत की बधाई देते हुए X पर लिखा, 'भारत के लिए ये क्या पल है! हमारी महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक थ्रिलिंग जीत के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी है. मैदान पर दृढ़ संकल्प, एकता और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन. नमन है जेमिमा रोड्रिग्स, आपका शतक बहुत शानदार था.'
विक्रांत मैसी-वरुण धवन ने भी किया सेलिब्रेट
एक्टर विक्रांत मैसी और वरुण धवन ने भी इंडिया की सेमीफाइनल जीत को सेलिब्रेट किया. दोनों ने सेमीफाइनल की स्टार जेमिमा रोड्रिग्स की जमकर तारीफ की. वरुण ने जेमिमा को अपना 'हीरो' बताया, वहीं विक्रांत ने क्रिकेटर की बैटिंग को क्रिकेट इतिहास का सबसे खूबसूरत पल बताया. विक्रांत ने टीम इंडिया को फाइनल्स में पहुंचने पर भी बधाई दी.
रितेश देशमुख ने टीम इंडिया की जीत पर क्या लिखा?
एक्टर रितेश देशमुख ने भी टीम इंडिया की जीत सेलिब्रेट की. उन्होंने महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की तारीफ की, जिन्होंने इंडिया की जीत में सबसे अहम योगदान दिया.
पलाश मुच्छल ने भी किया रिएक्ट
क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने भी इंडियन टीम की जीत का जश्न मनाया. वो स्टेडियम में स्मृति और महिला टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे. पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके अपनी खुशी जाहिर की.
बता दें कि भारतीय महिला टीम संडे यानी 2 नवंबर के दिन वर्ल्ड कप का फाइनल गेम खेलेगी. उनका सामना साउथ अफ्रीका से होना है. इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित है और फाइनल भी मुंबई में होना है. ऐसे में पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड टीम इंडिया को सपोर्ट करने एक बार फिर से मौजूद रहेगा. ये पहला मौका होगा जब दुनिया को एक नई वुमन वर्ल्ड कप विजेता टीम मिलेगी.