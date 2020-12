बिग बॉस: अली गोनी-राहुल वैद्य को हुई जेल, ट्विटर पर हो रहे ट्रोल

बिग बॉस 14 के घर में अली गोनी दोबारा एंट्री लेने के बाद से राहुल वैद्य के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं. घर में दोनों मिलकर मस्ती करते तो दिखते ही हैं, साथ ही टास्क के दौरान दोनों एक साथ प्लानिंग भी करते हैं. घर में अली गोनी अब जैस्मिन भसीन के साथ नहीं राहुल वैद्य के साथ मिलकर गेम खेल रहे हैं. इस बीच दोनों घर की शांति भंग करने के लिए भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इस वजह के चलते ही राहुल वैद्य और एली गोनी को घरवालों ने सजा भी दे दी है.

अली-राहुल को हुई जेल

बिग बॉस खबरी के मुताबिक, कैप्टेंसी टास्क के बाद जब दो लोगों को जेल भेजने की बारी आई तो घरवालों ने आपसी सहमति से अली गोनी और राहुल वैद्य का ही नाम लिया. घरवालों को लगा कि जेल में जाकर ये दोनों शांत रहेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जेल में बंद होने के बाद भी अली गोनी और राहुल वैद्य जमकर मस्ती करते हुए नजर आए. दोनों की जेल में बैठे हुए फोटो भी सामने आई है.

EXCLUSIVE Jail in The House



According to Bigg Boss Reentered HMs Aly, Nikki, Rahul are using Unfair Advantage. Hence sent them in jail. Vikas is safe being Captain



They will also perform duties by sending 1 out of jail