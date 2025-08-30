Baaghi 4 Trailer: एक्शन-खून खराबे से भरा है टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का ट्रेलर, देखकर दहलेगा दिल

साजिद नाडियाडवाला की एक्शन फिल्म 'बागी 4' का धमाकेदार ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. इसमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा नजर आने वाले हैं. ये फिल्म नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है. साथ ही 'बागी' फ्रैंचाइजी की इंटेनसिटी और इमोशन्स को एक नए स्तर पर ले जाती है. ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ के किरदार रॉनी को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाया गया है. रॉनी को रोकना नामुमकिन है, वो अपना आपा खो चुका है और अपने सामने आने वाले हर शख्स के खून का प्यास है. फिल्म में एक्शन और गुस्से का खतरनाक मेल भी देखने को मिलेगा.

रिलीज हुआ बागी 4 का ट्रेलर

'बागी 4' को सीबीएफसी से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. यह नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर के लिए पहली बार इतना रॉ और बिना सेंसर वाला सिनेमाई अंदाज है. टाइगर श्रॉफ के सामने है दिग्गज एक्टर संजय दत्त, जो अपने करियर के सबसे खतरनाक किरदारों में से एक में नजर आएंगे. फिल्म के खलनायक के रूप में, दत्त का प्रदर्शन भय, शक्ति और एक अटल शांति को दर्शाता है, जो उन्हें और भी डरावना बनाता है. टाइगर और दत्त का आमना-सामना एक खतरनाक युद्ध होने का वादा करता है.

इस हाई-ऑक्टेन दुनिया में मिस्ट्री और नई एनर्जी जोड़ रही हैं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू. 'बागी 4' से हरनाज अपना शानदार स्क्रीन डेब्यू कर रही हैं. वह अपने किरदार में ताकत, गहराई और आकर्षण लाती हैं, जो केवल एक प्रेमिका से कहीं अधिक है. उनके साथ हैं दमदार और आकर्षक सोनम बाजवा, जिन्हें देखकर साफ है कि उनकी परफॉरमेंस धुआंधार होगी. फिल्म 'बागी 4' केवल अथक युद्ध के बारे में नहीं है बल्कि प्यार, प्रतिशोध और मुक्ति की कहानी भी है.

'बागी 4' का म्यूजिक पहले ही माहौल बना रहा है. इसके गाने 'गुजारा', 'बहली सोहनी' और 'अकेली लैला', दर्शकों के बीच गूंज रहे हैं. साजिद नाडियाडवाला की लिखी कहानी और स्क्रीनप्ले के साथ फिल्म 'बागी 4', 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके डायरेक्टर ए. हर्ष हैं. फिल्म में जमकर खून खराबा और एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए.

