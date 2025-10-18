scorecardresearch
 

आयुष्मान करेंगे तीन हीरोइन संग रोमांस, होली पर आएगी 'पति पत्नी और वो दो'

'थामा' की रिलीज से पहले आयुष्मान खुराना की नई फिल्म अनाउंस हुई है. वो जल्द 'पति पत्नी और वो दो' फिल्म में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ तीन हीरोइन नजर आएंगी. उनकी फिल्म अगले साल होली पर रिलीज होगी.

आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Photo: Instagram @ayushmannk)
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी अनोखी फिल्मोग्राफी के लिए जाने जाते हैं. उनकी लगभग हर फिल्म में एक सोशल मैसेज जरूर होता है. हालांकि उनकी लेटेस्ट रिलीज होने वाली फिल्म 'थामा' एक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म है. मगर इसके बाद, एक्टर वही फिल्म में नजर आएंगे, जिसके लिए उन्हें ऑडियंस का प्यार मिलता है.

'थामा' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान

आयुष्मान खुराना जल्द 2019 में आई कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल में नजर आएंगे. पिछले पार्ट में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट थी. अब इसका अगला पार्ट 'पति पत्नी और वो दो' है जिसमें आयुष्मान के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी. 

पिछले पार्ट में जहां मामला शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ एक लड़की की एंट्री का था. इस पार्ट में वो दो हो जाएंगी. यानी कि आयुष्मान इस फिल्म में तीन हीरोइन संग रोमांस करेंगे. फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसेंट करते हुए मेकर्स ने आयुष्मान के किरदार प्रजापति पांडे के बारे में भी बताया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हर पति की होती है, अपनी ही एक अफलातून दुनिया. जो उनको भले ही सताती हो, मगर हम सबको बड़ा हंसाती है.'

'पति पत्नी और वो दो' फिल्म को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है, जो इसका पिछला पार्ट भी बना चुके हैं. इस फिल्म को टी-सीरीज के साथ बी.आर.चोपड़ा स्टूडियोज की मालकिन रेनू रवि चोपड़ा ने भी प्रोड्यूस किया है. आयुष्मान, सारा, वामिका और रकुल की फिल्म अगले साल होली के मौके पर यानी 4 मार्च को रिलीज होगी.

प्रयागराज में हुई आयुष्मान की फिल्म की शूटिंग, लीक हुए थे कई वीडियोज

बता दें कि कुछ समय पहले आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म के सेट से कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. एक वीडियो में दोनों एक्टर्स गाड़ी में बैठे नजर आए थे. वहीं दूसरे वीडियो में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसे यूजर्स ने दावा किया कि वो सीन क्लाइमैक्स का हिस्सा होगा. वहां उनके साथ एक्टर विजय राज भी नजर आए थे.

इसी बीच एक वीडियो ऐसा भी सामने आया था, जिसमें पब्लिक ने फिल्म के कैमरामैन को बीच सड़क पर पीटना शुरू किया था. इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी. हालांकि बाद में खबर मिली कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसने कैमरामैन को पीटा था. 

