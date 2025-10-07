scorecardresearch
 

समय रैना ने टी-शर्ट से मारा था आर्यन को ताना, ड्रग्स केस की तरफ था इशारा, कैसा था स्टार किड का रिएक्शन?

कॉमेडियन समय रैना ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर पर 'से नो टू क्रूज' टी-शर्ट पहनकर सभी का ध्यान आकर्षित किया था. इस टी-शर्ट पर शाहरुख और आर्यन का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में एक्टर राघव जुयाल ने बताया है.

समय रैना की टी-शर्ट देख कैसा था आर्यन का रिएक्शन (Photo: Instagram/@arjunchhiba)
समय रैना की टी-शर्ट देख कैसा था आर्यन का रिएक्शन (Photo: Instagram/@arjunchhiba)

कॉमेडियन समय रैना ने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर पर सभी के होश उड़ा दिए थे. समय ने इस प्रीमियर पर एक मजेदार टी-शर्ट पहने पहुंचे थे, जिसपर लिखा था- 'से नो टू क्रूज'. इस की टी-शर्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. अब सीरीज में परवेज का किरदार निभा चुके एक्टर राघव जुयाल ने इसपर बात की है. राघव ने खुलासा किया कि शाहरुख और आर्यन ने समय रैना की इस हरकत पर क्या रिएक्शन दिया था.

टी-शर्ट पर क्या था आर्यन-शाहरुख का रिएक्शन?

रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान राघव जुयाल ने उस पल को याद किया, जब सभी ने समय रैना को वह टी-शर्ट पहने देखा था. राघव ने हंसते हुए कहा, '(समय) ये टी-शर्ट पहनकर वहां पहुंचा हुआ है और लोग हंस रहे हैं. आर्यन हंस रहा है. सब हंस रहे हैं. वो (समय) ऐसा कर सकता है, वो तो वैसा ही है ना. हम नहीं कर सकते ना. पूरी पार्टी में ऐसे ही घूम रहा था, टी-शर्ट दिखा-दिखाकर, सबको. सबके सामने ऐसे ही दिखा रहा है ये आदमी.'

जब पूछा गया कि शाहरुख ने इस पर क्या रिएक्शन दिया था. तो राघव ने खुलासा किया कि शाहरुख भी इसपर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए. एक्टर ने कहा, 'सर के लिए तो सभी बच्चे हैं ना यार. सर सबको अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं.'

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान ने अपना बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है. सीरीज की स्क्रीनिंग में समय रैना एक सिंपल ब्लैक टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे, जिस पर लिखा था, 'से नो टू क्रूज'. यह संदेश स्पष्ट रूप से आर्यन के क्रूज ड्रग मामले पर एक तंज था. उनकी इस टी-शर्ट के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हुए थे. समय की हरकत ने यूजर्स के होश उड़ा दिए थे. तो वहीं कुछ न माना था कि अपने डार्क ह्यूमर के लिए जाने जाने वाले समय रैना ही ऐसा कुछ कर सकते हैं.

क्या है आर्यन का क्रूज ड्रग्स केस?

अक्टूबर 2021 में आर्यन खान एक हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले में फंस गए थे. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई से गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया एम्प्रेस क्रूज शिप पर एक रेव पार्टी पर छापा मारा था. लक्षद्वीप जाने वाला यह जहाज तब सुर्खियों में आया जब आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया. आर्यन को NCB की टीम ने कथित रूप से ड्रग्स रखने के मामले में गिरफ्तार किया था. तब समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल अधिकारी थे. गिरफ्तारी के बाद तीन हफ्ते से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान को रिहा किया गया. बाद में उनको ड्रग्स मामले में क्लीन चिट दे दी गई.

