बैड्स ऑफ बॉलीवुड ग्रैंड प्रीमियर: भावुक फराह ने आर्यन खान को लगाया गले, कहां गायब सलमान-आमिर?

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ग्रैंड प्रीमियर पर बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की और आर्यन खान को अपनी ब्लेसिंग दी. लेकिन इस इवेंट में सलमान खान-आमिर खान नजर नहीं आए, इसकी क्या वजह थी, आइये बताते हैं.

क्यों नहीं आए सलमान खान? (Photo: Instagram @farahkhankunder @beingsalmankhan)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ग्रैंड डेब्यू हो रहा है. उन्होंने एक्टर बनने का फैसला ना लेते हुए डायरेक्शन में कदम रखा है. उनके मच-अवेटेड प्रोजेक्ट 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ग्रैंड प्रीमियर हुआ, जहां बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने उनका उत्साह बढ़ाया. वहीं किंग खान का पूरा परिवार एकसाथ बेटे को चियर करता नजर आया.

फराह ने किया चीयर

अब शाहरुख के बेटे का लॉन्च हो फराह खान शामिल न हो ऐसा तो हो नहीं सकता. इस इवेंट में शाहरुख खान की जिगरी दोस्त फराह खान भी शिमरी आउटफिट में पहुंचीं. फराह आर्यन से मिलकर बेहद भावुक नजर आईं. उन्होंने बेटे जैसे आर्यन को गले लगाया और एक स्पेशल पोस्ट डेडिकेट कर अपना अफेक्शन शो किया. आर्यन के लिए 

फराह ने लिखा- मेरे प्यारे बच्चे! सबसे दयालु, सबसे अच्छे, टैलेंटेड और मेहनती डायरेक्टर, जिनके लिए मुझे कोरियोग्राफ करने का सौभाग्य मिला. आर्यन तुम्हें फिल्मों में भगवान... प्यार और सफलता दें. तुमसे बहुत प्यार है.  

क्यों नहीं आए सलमान खान?

आर्यन के ग्रैंड डेब्यू का हिस्सा फराह के साथ-साथ करण जौहर, अजय देवगन, काजोल, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, और विक्की कौशल जैसे कई बड़े स्टार्स बने. आर्यन की एलिगेंट पर्सनैलिटी ने हर किसी का दिल जीता. वो पापा शाहरुख के लिए पर्सनल फोटोग्राफर भी बने नजर आए. लेकिन इस प्रीमियर में खान्स की तिकड़ी के दो हिस्से, यानी सलमान खान और आमिर खान नजर नहीं आए. 

ये बात फैंस को निराश कर गई. यूजर्स कई जगह अपनी बात कहते दिखे कि सब मौजूद हैं तो सलमान और आमिर क्यों नहीं? शाहरुख के परिवार लिए ये बड़ी बात है और दो जिगरी दोस्त ही इससे गायब हैं. दरअसल बता दें, आमिर के इस इवेंट में ना पहुंच पाने की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सलमान खान फिलहाल लद्दाख में बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं. 

वो इस वजह से अपने रिएलिटी शो बिग बॉस 19 को भी होस्ट नहीं कर पाए. पिछले वीकेंड का वार में फराह खान के साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने उनकी जगह ली थी. हाल ही में शूटिंग सेट की एक तस्वीर शेयर कर सलमान ने इस न्यूज को अपने फैंस के साथ शेयर किया था.  

बात करें, बैड्स ऑफ बॉलीवुड की तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर से स्ट्रीम होगी. सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, आन्या सिंह, गौतमी कपूर, मोना सिंह और मनोज पाहवा समेत कई बॉलीवुड स्टार्स का कैमियो होगा. 

---- समाप्त ----
