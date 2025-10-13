फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बच्चन परिवार ने मचाई धूम, जीते तीन अवॉर्ड, अमिताभ ने किया धन्यवाद

11 अक्टूबर की शाम बच्चन परिवार के लिए बेहद खास थी. 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन एक तरफ अपना 83वां जन्मदिन तो मना ही रहे थे. लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी जया और बेटे अभिषेक को भी सम्मानित किया जा रहा था. 'फिल्मफेयर अवॉर्ड्स' में बच्चन परिवार का बोलबाला रहा. घर के तीन सदस्यों को अवॉर्ड्स मिले.

तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता बच्चन परिवार, क्या बोले अमिताभ?

अभिषेक बच्चन ने अपने 25 साल के एक्टिंग करियर में अपना पहला 'बेस्ट एक्टर' का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता. जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. हालांकि अमिताभ इस दौरान अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल नहीं थे. अब परिवार में तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स पाकर बिग बी बहुत खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी खुशी जताई.

बिग बी ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'एक परिवार.. एक ही परिवार के तीन सदस्य .. तीनों का एक ही व्यवसाय .. और एक ही दिन तीन पुरस्कार. फिल्मफेयर ने अपने 70 साल पूरे होने पर जया को सम्मानित किया. अभिषेक को साल 2025 का बेस्ट एक्टर बनाया और आपके अपने को 70 सालों के जश्न के लिए सम्मानित किया गया. जया, अभिषेक और मैं .. हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य और जनता के प्रति पूर्ण रूप से आभार ..अनेक अनेक धन्यवाद.'

पिता अमिताभ-बेटी आराध्या को अभिषेक ने किया डेडीकेट किया बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

अभिषेक बच्चन इससे पहले तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीत चुके थे. उन्हें हर बार 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का अवॉर्ड मिला. लेकिन जब उन्हें पहला 'बेस्ट एक्टर' अवॉर्ड मिला, तब वो इमोशनल हो गए. उन्हें ये अवॉर्ड शूजित सिरकार की 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए मिला था. अवॉर्ड जीतने के बाद, अभिषेक ने अपनी फिल्म की क्रू और खुद की टीम का धन्यवाद किया.

साथ ही अपने परिवार को थैंक्स कहा जिन्होंने 25 सालों में हमेशा उनका साथ निभाया. एक्टर ने अपनी मां जया, पत्नी ऐश्वर्या को भी याद किया जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और अपना बलिदान दिया. इसी के साथ अभिषेक ने अपने पिता और बेटी आराध्या को हीरो बताते हुए, अपना 'बेस्ट एक्टर' अवॉर्ड उन्हें डेडीकेट किया.

