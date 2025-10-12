scorecardresearch
 

'80 साल लग गए...', आधी रात को अमिताभ बच्चन ने शेयर की ऐसी पोस्ट, फैंस हैरान

अमिताभ बच्चन फैंस के दिलों पर राज करते हैं. यही वजह है कि बिग बी का हर एक पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, क्योंकि फैंस उनकी पोस्ट पर नजर रखते हैं. अब बिग बी ने X पर कुछ ऐसा लिख दिया है, जिसने फैंस को कंफ्यूज कर दिया है. आइए जानते हैं क्या?

अमिताभ बच्चन की पोस्ट ने फैंस को किया हैरान (Photo: Instagram @sonytvofficial)
Amitabh Bachchan Post: महानायक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री की आन-बान और शान हैं. 11 अक्टूबर को बिग बी ने अपना जन्मदिन मनाया. वो 83 साल के हो गए हैं. इस उम्र में भी वो काफी एक्टिव हैं. टीवी से लेकर फिल्मी पर्दे पर वो छाए हुए हैं. मगर बर्थडे की देर रात अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसे पोस्ट किए, जिनकी खूब चर्चा हो रही है. 

अमिताभ की पोस्ट वायरल

अमिताभ बच्चन की पोस्ट देख फैंस कंफ्यूज हो गए हैं. फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो किसी गम को छिपा रहे हैं. वहीं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या हुआ है? अमिताभ बच्चन की वायरल पोस्ट की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले 10 अक्टूबर की देर रात 2 बजकर 38 मिनट पर X पर लिखा- दो साल लग गये बोलना सीखने में और 80 साल लग गये, चुप रहा जाए, सीखने में. 

यहां देखें अमिताभ ने आखिर क्या लिखा?

 

इसके बाद अपने जन्मदिन पर यानी 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर अमिताभ बच्चन ने X पर शेयर किए एक दूसरे पोस्ट में लिखा- दिन जल्दी-जल्दी ढलता है'- 'मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना. 

 

खास बात ये है कि ये लाइनें अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की हैं. अमिताभ ने पोस्ट में पिता का नाम लिखकर उन्हें क्रेडिट भी दिया है. अमिताभ बच्चन की पोस्ट देख फैंस कंफ्यूज हो गए हैं. फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बिग बी क्या कहना चाहते हैं?

केबीसी में मनाया गया अमिताभ बच्चन का बर्थडे

अमिताभ बच्चन की बात करें तो इन दिनों वो 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन का बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया गया. जावेद अख्तर और फरहान अख्तर ने बिग बी के बर्थडे को उनके लिए यादगार बनाया. इसके अलावा उनके घर 'जलसा' के बाहर भी फैंस की भीड़ देखी गई. बिग बी अपने जन्मदिन पर फैंस से मिलने बाहर भी आए और उन्हें अपना आभार व्यक्त किया.

वहीं, फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन आखिरी बार रजनीकांत संग फिल्म 'वेट्टैयन' में दिखे थे. अमिताभ अब आने वाले टाइम में 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दिखेंगे. फैंस को उनके प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार है. 

