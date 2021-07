शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच की टीम, एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, हंगामा 2 जरूर देखें

शिल्पा शेट्टी के हसबैंड राज कुंद्रा पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें स्ट्रीम करने का मामले में फंसते चले जा रहे हैं. क्राइम ब्रांच के अधिकारी आज राज कुंद्रा के मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित घर भी पहुंचे. लेकिन विवादों के बीच अब शिल्पा शेट्टी का एक ट्वीट खूब चर्चा बटोर रहा है. इस ट्वीट की खास बात यह है कि शिल्पा ने ट्वीट अपने हसबैंड राज के फेवर में नहीं, बल्कि अपनी फिल्म हंगामा 2 को लेकर किया है.

चर्चा में शिल्पा शेट्टी की नया ट्वीट

शिल्पा की फिल्म हंगामा 2, 23 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई. वहीं, पति को लेकर विवादों से जूझती शिल्पा ने ट्वीट कर अपने फैंस से उनकी फिल्म हंगामा 2 देखने की रिक्वेस्ट की है. शिल्पा ने अपने ट्वीट में लिखा, "मैं योग की टीचिंग पर विश्वास करती हूं और उनकी प्रैक्टिस करती हूं. जिंदगी सिर्फ मौजूदा पल में है. हंगामा 2 में एक पूरी टीम की कड़ी मेहनत शामिल हैं, जिन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और फिल्म सफर नहीं करनी चाहिए."

(1/2) I believe and practice the teachings of Yoga, “The only place where life exists is the present moment, NOW.” Hungama 2 involves the relentless efforts of an entire team that’s worked very hard to make a good film, and the film shouldn’t suffer… ever! #Hungama2 pic.twitter.com/JCeEGXVZ09

फैंस से हंगामा 2 देखने की रिक्वेस्ट करते हुए शिल्पा ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप फिल्म से जुड़े हर एक व्यक्ति की खातिर अपने परिवार के साथ हंगामा 2 देखें, ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान आए."

(2/2)



So today, I request you all to watch Hungama 2 with your families to put a smile on your face and for the sake of every single person attached to the film.

Thank you🙏😇



With gratitude,

Shilpa Shetty Kundra 🙏🏻🧿