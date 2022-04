दूल्हा-दुल्हन बनकर मंडप पर बैठे नजर आए रणबीर-आलिया, क्या गुपचुप कर ली शादी?

आल‍िया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को बस कुछ दिन बचे हैं. इस हफ्ते के अंदर दोनों पत‍ि-पत्नी बन जाएंगे. वेड‍िंग डे से पहले आल‍िया और रणबीर की लव स्टोरी और फोटोज खूब चर्चा में है. यहां तक क‍ि फैंस ने दूल्हान-दुल्हन के रूप में आल‍िया और रणबीर की फेक फोटो तक वायरल कर दी है.

वैसे तो टीवी पर दोनों को कई बार दूल्हा और दुल्हन के लुक में देखा होगा, पर इस बार ये हकीकत में होने वाला है. हां, अभी शादी को दो-चार दिन बचे हैं, पर फिर भी फैंस की बेताबी है क‍ि उन्होंने कपल का फेक वेड‍िंग फोटो बना डाला है.

मंडप में बैठा दिखा कपल

मांगटीका, नाक में नथ, हेवी जूलरी और लाल जोड़े में आल‍िया मुस्कुराती नजर आ रही हैं. रणबीर भी सेहरा, शेरवानी और वरमाला पहने बेहद खुश नजर आ रहे हैं. मंडप पर बैठे दोनों हाथ में हाथ डाले शादी के रस्मों को निभाते दिखाई दे रहे हैं. यह फोटो यूं तो फेक है पर देखने में रियल फोटो से जरा भी कम नहीं है. आल‍िया और रणबीर के ऐसे और भी फेक वेड‍िंग फोटोज हैं जो क‍ि सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे हैं. अब जितना चाहे फेक फोटोज आ जाए, रियल वेड‍िंग के लिए फैंस राह ताके बैठे हुए हैं.

Alia and Ranbir are getting married on 17Th April as sources😍💃



I am so happy 💕

Aloo ki Shadi 😘😘😘#AliaBhatt#RanbirKapoor #RanbirAliaWedding pic.twitter.com/iNg228ARk5 — LadkiWale (@aliaa_ily) April 4, 2022

कब है शादी?

रिपोर्ट्स के मुताब‍िक आल‍िया और रणबीर, 15 अप्रैल को सात फेरे लेने वाले हैं. शादी के बाद 16 और 17 अप्रैल को ताज महल पैलेस कोलाबा में वेड‍िंग र‍िसेप्शन होगा. शादी की तैयार‍ियां शुरू हो चुकी है. आरके हाउस और वास्तु को रोशनी से डेकोरेट किया जा चुका है. वेड‍िंग वेन्यू पर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. अब देर है तो बस मंडप सजने की और शहनाई गूंजने की.