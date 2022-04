Amitabh Bachchan पर Abhishek Bachchan के फैन का कमेंट, जूनियर बच्चन बोले- मत भूलो बाप, बाप होता है...

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कई सारे एक्टर्स को अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका दिया है. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की एक्टिंग पहले पसंद नहीं की जाती थी. लेकिन एक्टर की फिल्में ज्यादा कमाई नहीं कर पाती थीं. उन्हें ऑडियंस रीच वैसी नहीं मिलती थी या कंटेंट उतना अपीलिंग नहीं होता था. मगर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर जूनियर बच्चन को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है. इसके पीछे की वजह ये है कि उनकी एक्टिंग को अब पसंद किया जा रहा है. पिछले कुछ समय से उनकी सारी परफॉर्मेंस पसंद की गई हैं. हाल ही में इसपर एक शख्स ने कह दिया कि अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लोग अभिषेक के नाम से जानेंगे. अभिषेक बच्चन ने इसपर अब रिप्लाई भी दे दिया है.

अभिषेक ने फैंस के कमेंट पर यूं किया रिएक्ट

दरअसल हाल ही में अभिषेक बच्चन की फिल्म दसवीं रिलीज हुई थी. फिल्म को फैंस द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. खुद अमिताभ बच्चन ने भी हाल ही में फिल्म की और बेटे अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की तारीफ की है. उन्होंने अभिषेक की एक्टिंग की तारीफ की और उन्हें अपना वारिस कहकर बुलाया. वे अपनी तरफ से फिल्म प्रमोशन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए. अब अमिताभ के ही इस रिफ्रेंस पर एक शख्स ने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा- ये फिल्म देखने के बाद लोग @SrBachchan की ओर देखेंगे और कहेंगे इस शख्स को देखिए, ये @juniorbachchan के पिता हैं. वाह, क्या मूवी है, क्या क्लास एक्टिंग है.

After this movie, looking at @SrBachchan people will say, “see that man, he is @juniorbachchan’s father”



What a movie! #Dasvi 👏👏

What a class acting! #Abhishek #YamiGautam #NimratKaur #maddock #netflix #AbhishekBachchan #AmitabhBachchan pic.twitter.com/mlR0asOqB6