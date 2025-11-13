scorecardresearch
 

आलिया-रणबीर की शादी में नहीं बुलाया, राहा से अब तक नहीं मिले चाचा मुकेश भट्ट, बोले- बुरा लगा

हाल ही में मुकेश भट्ट ने खुलासा किया कि उन्हें भतीजी आलिया भट्ट की शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें बुरा लगा. लेकिन वे महेश भट्ट की बेटियों से बहुत प्यार करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी तक आलिया की बेटी राहा से भी नहीं मिले हैं.

आलिया से मिलने को तरसे चाचा मुकेश भट्ट (Photo: Instagram/@aliaabhatt/Screengrab)
आलिया से मिलने को तरसे चाचा मुकेश भट्ट (Photo: Instagram/@aliaabhatt/Screengrab)

आलिया भट्ट के चाचा और डायरेक्टर महेश भट्ट भी मुकेश भट्ट ने शॉकिंग खुलासा किया है. बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्ममेकर जोड़ियों में से एक रहे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं. विश्वेश फिल्म्स के सह-संस्थापक, जिन्होंने साथ मिलकर 'आशिकी', 'राज' और 'मर्डर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, अब एक लंबे समय से चल रहे झगड़े में उलझे हुए हैं.

आलिया की शादी में नहीं बुलाया

हाल ही में मुकेश भट्ट ने खुलासा किया कि उन्हें भतीजी आलिया भट्ट की शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें बुरा लगा. लेकिन वे महेश भट्ट की बेटियों से बहुत प्यार करते हैं. लेहरें रेट्रो से बात करते हुए मुकेश ने कहा, 'अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा तो मैं पाखंडी हो जाऊंगा. बेशक मुझे बुरा लगा. मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूं और सिर्फ उसे नहीं, शाहीन को भी. तो जब उसकी शादी हुई, मुझे लगा मेरी बच्ची की शादी है. मैं वहां जाना चाहता था.'

राहा को देखने के लिए तरसी आंखें

मुकेश भट्ट ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा से अभी तक मुलाकात नहीं की है. राजा इस साल तीन साल की हो गई हैं. डायरेक्टर ने बच्ची से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'जब मुझे पता चला कि आलिया प्रेग्नेंट है और फिर उसने बच्ची को जन्म दिया, मेरी आंखें राहा को देखने के लिए तरस गईं. मुझे बच्चों से बहुत प्यार है.'

भाई महेश से चल रही मुकेश भट्ट की लड़ाई

मुकेश ने कहा कि उन्होंने आलिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे उसे असहज स्थिति में नहीं डालना चाहते थे. फिल्ममेकर बोले, 'मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं उसे असुविधा की स्थिति में नहीं डालना चाहता था. मैं उसे ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहता था जहां उसे देखना पड़ता कि उसके पिता को कैसा लगेगा अगर मैं आकर उससे मिलूं.' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी भतीजी को मैसेज भी नहीं किया. हालांकि उन्होंने ये भी कहा, 'मैंने दिल से दुआ दे दी.'

जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि मुकेश और मुकेश भट्ट के बीच झगड़ा 2021 में शुरू हुआ था, जब मुकेश भट्ट ने आधिकारिक तौर पर विश्वेश फिल्म्स की कमान संभाली और घोषणा की कि महेश अब कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं रहेंगे. उस समय मुकेश ने दावा किया कि कोई लड़ाई नहीं हुई, यह शांतिपूर्ण अलगाव था. हालांकि महेश के बाद के कमेंट्स, खासकर 'नैतिक रूप से दिवालिया' आशिकी 3 के बारे में बात करना कुछ और ही संकेत देते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, रचनात्मक और वित्तीय मतभेद के चलते दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं.

