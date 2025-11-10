'जटाधरा' हुई फेल, 'हक' है सीरियस... लाइट कॉमेडी वाली 'दे दे प्यार दे 2' के लिए बना माहौल!

बॉलीवुड में नवंबर का महीना काफी दिलचस्प साबित हो रहा है. जहां कुछ हालिया रिलीज फिल्में दर्शकों पर खास असर नहीं छोड़ पाईं, वहीं अजय देवगन की आने वाली फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ के लिए माहौल अब पूरी तरह टाइट होता दिख रहा है.

‘जटाधरा’ और ‘हक’ ने दी क्लीन स्लेट!

हाल ही में रिलीज हुईं दो फिल्मों-‘जटाधरा’ और ‘हक’ से बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी उम्मीद नहीं जगी. ‘जटाधरा’, जो एक एक्शन-ड्रामा फिल्म के रूप में आई थी, दर्शकों को खास पसंद नहीं आई. न कहानी, न म्यूजिक और न ही स्टार पावर, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं सकी. फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने धन पिशाचिनी का किरदार निभाया है, उन्होंने इस फिल्म से साउथ में डेब्यू किया था.

वहीं, ‘हक’, जो एक सीरियस और समाजिक विषय पर आधारित फिल्म है. इसे क्रिटिक्स और दर्शक- दोनों से ही खूब तारीफें मिल रही हैं. हालांकि फिल्म ने स्लो शुरुआत की थी लेकिन इस वीकेंड इसे बूस्ट मिला. फिल्म धीरे-धीरे दर्शकों को लुभा रही है. दमदार परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को जिंदा कर दिया है. हालांकि कमर्शियल फिल्म ना होने की वजह से यहां भी मामला थोड़ा संजीदा रह गया है.

हक की संजीदगी और जटाधरा की कमजोर परफॉर्मेंस के बाद थिएट्रिकल सर्किट में अब नई फिल्म के लिए एक क्लीन विंडो तैयार हो गई है. और यही फायदा अजय देवगन की आने वाली फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिल सकता है.

‘दे दे प्यार दे 2’- कॉमेडी और रोमांस का तड़का फिर से तैयार

14 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और जावेद जाफरी, आर. माधवन के साथ एक बार फिर अपने पुराने किरदारों में नजर आने वाले हैं. पहले पार्ट की तरह इस बार भी कहानी में हल्की-फुल्की कॉमेडी, इमोशन और रिलेशनशिप ड्रामा का सही मिश्रण देखने को मिलेगा.

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ट्रेलर रिलीज के बाद दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि,“दे दे प्यार दे 2 वही फ्रेशनेस लेकर आ रही है जो आज के कॉमेडी सिनेमे में गायब है.”

14 नवंबर का हफ्ता बना ‘दे दे प्यार दे 2’ के लिए सुनहरा मौका

दिलचस्प बात यह है कि 14 नवंबर के वीकेंड पर कोई दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही. न कोई एक्शन ब्लॉकबस्टर, न ही कोई पैन-इंडिया रिलीज. सिर्फ तमिल-तेलुगु भाषा की तीन फिल्में- 'दशहरा', 'गाथा वैभव', 'कांता' थियेटर्स में लगी दिखेंगी, जिनका कोई बज नहीं है. इसका सीधा फायदा अजय देवगन की फिल्म को मिलने वाला है क्योंकि स्क्रीन शेयर और ऑडियंस अटेंशन पूरी तरह ‘दे दे प्यार दे 2’ पर रहेगा.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो यह फिल्म ओपनिंग वीकेंड में ₹30-35 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है.

क्यों है फिल्म से उम्मीदें?

अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग और रकुल-तब्बू की परफॉर्मेंस दोनों ही फैंस के लिए प्लस पॉइंट हैं. पहले पार्ट की यादें अभी भी दर्शकों के दिमाग में ताजा हैं. फिल्म के गाने अब भी डिस्को थेक्स पर बजते सुनाई पड़ते हैं. वहीं अब इसमें मीजान जाफरी और आर माधवन का तड़का भी ऐड हो गया है. लाइट-हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी की कमी के बीच यह फिल्म एक ‘फील-गुड’ एक्सपीरियंस दे सकती है. इसके फैमिली ऑडियंस को खींचने की संभावना भी ज्यादा है.

