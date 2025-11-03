अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार दिखाई देंगे. वो मैडॉक फिल्म्स द्वारा बनाई गई 'इक्कीस' में नजर आएंगे, जिसमें वो शहीद लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाएंगे. ये मौका उनके पूरे परिवार के लिए काफी खास है. लेकिन अब उनकी फिल्म कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक-कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से क्लैश होगी.

इस क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर होगा क्लैश

अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का कुछ समय पहले ट्रेलर सामने आया था, जिसमें उनका काम देख सभी इंप्रेस हुए. उनके नाना अमिताभ अपने नाती की फिल्म को थिएटर्स में लगते देख बेहद खुश हुए. हालांकि तब अगस्तय की फिल्म किस दिन रिलीज होगी, इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी. मगर अब मेकर्स ने फाइनली ऑफिशियल रिलीज डेट बता दी है. 'इक्कीस' 25 दिसंबर के दिन रिलीज होगी.

अगस्त्य की फिल्म के मेकर्स की अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के मेकर्स ने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की. उन्होंने फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर शेयर करके कंफर्म किया कि उनकी फिल्म भी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इसमें गौर करने वाली बात ये है कि फिल्म की रिलीज करीब एक हफ्ते पहले की गई है.

मालूम हो कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर इससे पहले 31 दिसंबर, 2025 के दिन रिलीज होने वाली थी. ये अनाउंसमेंट फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद सामने आई थी. खुद कार्तिक ने भी एक पोस्ट करके इस रिलीज डेट को कंफर्म किया था. अब, उनकी फिल्म 'इक्कीस' के साथ क्लैश होने वाली है, जो बॉक्स ऑफिस पर एक देखने लायक कॉम्पिटीशन होगा.

करण जौहर ने बदली अपनी फिल्म की रिलीज डेट

आमतौर पर देखा गया है कि प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ा देते हैं, ताकि क्लैश से दोनों फिल्मों का नुकसान ना हो पाए. करण की फिल्म जो पहले अगस्त्य की फिल्म से एक हफ्ते बाद आने वाली थी, वो अचानक अब उसी दिन आ रही है. अभी तक बॉक्स ऑफिस पर देखा गया है कि क्लैश से किसी भी फिल्म का फायदा नहीं हुआ है.

ऐसे में करण ने अपनी फिल्म को अगस्त्य की फिल्म के साथ लाने का फैसला क्यों लिया, ये तो खैर वो ही जानें. अब अमिताभ बच्चन के नाती को अनचाहे क्लैश का सामना करना पड़ेगा. बिग बी कई बार कह चुके हैं कि उनके बेटे अभिषेक को उतना सपोर्ट नहीं मिला है, जिसके वो हकदार हैं. ऐसे में क्या अब उनके नाती अगस्त्य के साथ भी ऐसा होगा? ये तो वक्त बताएगा.

क्यों दमदार हैं दोनों फिल्में?

'इक्कीस' एक बायोपिक है, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. इसमें अगस्त्य के अलावा धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स शामिल हैं. वहीं अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली हैं. 'इक्कीस' के साथ मैडॉक फिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन बैनर का नाम जुड़ा है, जो पिछले कुछ वक्त में ऐसी फिल्में लेकर आया है जिसने हर किसी को इंप्रेस किया है.

ऐसे में अगस्त्य की फिल्म भी अगर ऑडियंस को क्लिक कर गई, तो ये हिट हो सकती है. वहीं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर इसलिए अच्छा कर सकती है क्योंकि इसमें कार्तिक आर्यन हैं जिनकी स्टार पावर काफी ज्यादा है. करण जौहर इसके प्रोड्यूसर हैं, जो अपनी फिल्मों को मार्केट करना अच्छे से जानते हैं. इसके अलावा इसमें ग्लैमर का तड़का लगाने अनन्या पांडे हैं, जिन्हें देखने फैंस थिएटर्स में बेशक आने वाले हैं.

