ऑब्जेक्ट की तरह हीरोइनों का किया इस्तेमाल! 'मस्ती 4' पर उठे सवाल, आफताब बोले- हंगामा क्यों...

बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदासानी इन दिनों मचअवेटेड फ्रैंचाइजी फिल्म 'मस्ती 4' के साथ बॉलीवुड में कमबैक को तैयार है. इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय लीड रोल में हैं. 21 नवंबर को ये फिल्म रिलीज के लिए एक दम तैयार है. इस बीच उन्होंने फिल्म की थीम के बारे में बात की. एक्टर ने बताया कि फिल्म महिलाओं को वस्तु के रूप में दिखाना या शादी के बाद संबंधों को बढ़ावा देने का प्रचार नहीं करती.

आफताब शिवदासानी ने फिल्मों में महिलाओं को 'आइटम' के रूप में दिखाने और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देने के दावों का नकार दिया. जूम को दिए इंटरव्यू में आफताब ने फिल्म 'मस्ती 4' की थीम के बारे में खुलकर बात की और कहा कि यह महिलाओं को 'आइटम' के रूप में दिखाने या एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देने को सामान्य नहीं बनाती.

हमारी फिल्मों पर ही सवाल क्यों?

एक्टर ने कहा, 'हां, मस्ती 1 से ही लोगों ने कहा था कि हम महिलाओं को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं. लेकिन फिल्म का आधार सीधा था. तीन पुरुष बाहर मौज-मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अंत में अपनी पत्नियों से सबक सीखते हैं. हम कभी उपदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे थे. यह सब मनोरंजन के लिए है, लोगों को ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए नहीं. कई गंभीर फिल्मों ने अफेयर्स जैसे विषय को उठाया है, लेकिन कोई उन पर सवाल नहीं उठाता.'

उन्होंने आगे कहा, 'मस्ती जैसी फिल्में हंसी-मजाक के लिए बनाई जाती हैं. एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स पर कई स्वतंत्र फिल्में बनी हैं, लेकिन जब मस्ती इस पर बात करती है, तो बहुत हंगामा मच जाता है. यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.'

'लव वीजा' के कॉन्सेप्ट पर आफताब शिवदासानी

मस्ती 4 में दिखाए गए 'लव वीजा' के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे जाने पर, आफताब ने हंसते हुए कहा, 'मुझे असल जिंदगी में लव वीजा के बारे में नहीं पता. मैं खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहा हूं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा. हम इसकी वकालत नहीं कर रहे. यह बस एक मजेदार, काल्पनिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कई पुरुष सपने देखते हैं, हालांकि असल जिंदगी में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. लेकिन यह फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी पर आधारित है और यकीन मानिए, फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट है, जिसका खुलासा मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे 21 नवंबर को देखेंगे.'

लंबे वक्त बाद वापसी कर रहे आफताब

बॉलीवुड की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फ्रैंचाइजी में से एक मस्ती अपनी चौथे सीक्वल 'मस्ती 4' के साथ वापस आ गई है. जो इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. इस कॉमेडी सीरीज में विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख हैं. जिनके साथ एक बार फिर अरशद वारसी भी हैं. यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

