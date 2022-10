Adipurush का 'रावण' देख चकराए यूजर्स! सैफ के लुक का उड़ा मजाक, यूजर बोला- रावण ने कभी ऐसी हेयरस्टाइल नहीं रखी

प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष के टीजर लॉन्च का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. पर टीजर रिलीज के बाद जो इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी शायद मेकर्स ने भी कल्पना नहीं की होगी. रामायण की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने का सपना लिए ओम राउत ने ये फिल्म बना तो डाली, पर क्या वे लोगों की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? ये तो रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा. पर फिलहाल तो टीजर को शेयर कर वे मूवी लवर्स को निराश करते दिख रहे हैं.

ट्रोल हुए सैफ अली खान

2 अक्टूबर को अयोध्या में आदिपुरुष का ग्रैंड टीजर लॉन्च इवेंट होस्ट किया गया था. फैंस की एक्साइटमेंट भी पीक पर थी. मगर टीजर रिलीज होने के मिनटों बाद ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया. आदिपुरुष को यूजर्स एनिमिटेड फिल्म बताने लगे. इसमें इस्तेमाल हुए VFX की खराब क्वालिटी पर सवाल उठे. मूवी में सैफ अली खान रावण का रोल प्ले कर रहे हैं. लेकिन उनके लुक से लेकर पुष्पक विमान तक सभी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. सैफ को देख ट्रोल्स का कहना है वे रावण नहीं अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहे हैं.

यूजर्स को नहीं भाया सैफ का लुक

रावण बने सैफ के लुक से यूजर्स अपसेट हैं. छोटे स्पाइक हेयर्स, लंबी दाढ़ी, आंखों में काजल लगाए सैफ अली खान को देख एक यूजर ने लिखा- सच में? क्या रावण का नाम बदलकर रिजवान करने वाले हैं? ऐसे दाढ़ी को कौन स्टाइलिंग देता है? जावेद हबीब? इन्होंन सैफ अली खान को अलाउद्दीन खिलजी बना दिया है. एक यूजर के मुताबिक, सैफ अली खान ने ही रावण को मुगल स्टाइल देने का आइडिया दिया होगा. सैफ का लुक देखने के बाद यूजर लिखता है- क्या ये मजाक है? ये पूरी तरह से निराशाजनक है.

Ravan was one of the most learned scholars of the Treta Yug. Ye kya bana diya Ravan ko?🤦🏻‍♂️#DisappointingAdipurish pic.twitter.com/ikLuTZprEI — Ashish Kumar (@AshishK58r) October 3, 2022

पुष्पक विमान देख उड़ेंगे होश!

यूजर्स सैफ के पुष्पक विमान को देखकर भी हैरानी जता रहे हैं. अभी तक आपने रामायण में बेहद खूबसूरत पुष्पक विमान देखा होगा. मगर ओम राउत की आदिपुरुष में ऐसा नहीं है. टीजर में सैफ एक खूंखार जानवर पर सवारी करते दिखते हैं. यूजर्स ने इस जानवर को चमगादड़ बताया है. यूजर्स का गुस्सा ये देखकर फूट रहा है कि कैसे ओम राउत ने इस फिल्म को बनाने में 500 करोड़ बर्बाद किए हैं.

Ravan had a Pushpak vahan to travel not a demon bat not even he was demon he was Brahmin and most religious personality #BoycottAadipurush #BoycottbollywoodCompletely #boycottTSeries #DisappointingAdipurish pic.twitter.com/IveVJvjYtR — Anamika🌜✨ (@maa_ki_ladoo) October 3, 2022

I was wrong about #Adipurush, we can't do justice to stories like #Ramayana & #Mahabharata unless we have a budget of 1000+ crores. #Adipurush looks promising but I am #disappointed with the VFX & CGI. Instead of Prabhas's hefty fees, makers could have invested that money in VFX. pic.twitter.com/1s6gCb9Phh — Manish Raj Srivastav (@saddaaindia) October 2, 2022

I mean seriously!!! Are they going to change the name of ravan to rizwan ?? Who is styling his beard ?? Javid Habib ?? They have made him look like alauddin khilji 😂😂😂#AdipurushMegaTeaserLaunch #Adipurush #disappointed #animation pic.twitter.com/MGZTtqqicz — உன்னைப்போல் ஒருவன் (@Sandy_Offfl) October 2, 2022

एक शख्स ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा- लाख बुराइयां थी रावण में, लेकिन उसने कभी ऐसी हेयरस्टाइल नहीं रखी. यूजर्स ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की फोटो शेयर कर सैफ के लुक का मजाक उड़ाया है. आदिपुरुष का टीजर देख लोग इस कदर निराश हैं कि फिल्म को न देखने की बात करने लगे हैं. आदिपुरुष के कैरेक्टर्स को कार्टून बता रहे हैं.

फिल्म बुरी तरह ट्रोल हो रही है. अभी से प्रभास की मूवी के खिलाफ निगेटिव माहौल बन गया है. अभी तो ट्रेलर आना बाकी है. फिल्म का रिलीज होना भी बाकी है. मेकर्स के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. ये फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी. इसमें सैफ अली खान, प्रभास के अलावा कृति सेनन और सनी सिंह भी नजर आएंगे.

आपको कैसा लगा सैफ अली खान का लुक?