एक्टर बिक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन, मनोज बाजपेयी सहित अन्य स्टार्स ने जताया शोक

टीवी और बॉलीवुड एक्टर बिक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन हो गया है. वह 52 साल के थे. बिक्रमजीत कंवरपाल एक एक्टर बनने से पहले आर्मी के अफसर रह चुके थे. उन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद साल 2003 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. बिक्रमजीत कंवरपाल के निधन की खबर एक्टर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर दी है.

सेलेब्स ने जताया शोक

अशोक पंडित ने ट्वीट किया, ''आज सुबह कोरोना की वजह से मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. एक रिटायर आर्मी अफसर, कंवरपाल ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में सपोर्टिंग रोल्स निभाए थे. उनके परिवार और करीबियों को मेरी संवेदनाएं.''

Sad to hear about the demise of actor Major Bikramjeet Kanwarpal this morning due to #Covid.

A retired army officer, Kanwarpal had played supporting roles in many films and television serials.

Heartfelt condolences to his family & near ones.



ॐ शान्ति !

🙏 — Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 1, 2021

अशोक पंडित के अलावा एक्टर मनोज बाजपेयी, श्रिया पिलगांवकर, रोहित रॉय, नील नितिन मुकेश, कुबरा सैत सहित अन्य ने ट्वीट कर शोक जाता है. मनोज बाजपेयी ने लिखा, ''हे भगवान, कितना दुखद समाचार है. हम एक दूसरे को 14 सालों से जानते थे, 1971 फिल्म की शूटिंग पर हमारी पहचान हुई थी. बहुत हैरानी वाली खबर.''

Oh my god!!! What a sad news !!! We knew each other for 14 yrs since the making of 1971 ! REST IN PEACE MAJOR !!!🙏 So Shocking!!! https://t.co/JUzj4aLR29 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) May 1, 2021

Heartbreaking💔

Major Bikramjeet , such a gentleman and a happy soul. Thank you for your service . You’ll be missed sir. 🙏🏼



At this point , it’s only prayers . pic.twitter.com/fK5ltT9HIK — Shriya Pilgaonkar (@ShriyaP) May 1, 2021

नील नितिन मुकेश ने लिखा, ''बेहद दुखद खबर, मैं मेजर बिक्रमजीत को कई सालों से जनता था. मैंने और उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. हमारी साथ में आखिरी फिल्म बायपास रोड थी. वह एक बेहतरीन, ऊर्जा से भरे और प्रोत्साहित करने वाले इंसान थे. उन्हें हमेशा उस ही रूप में याद किया जाएगा. आपको याद करूंगा मेरे प्यार दोस्त.''

Extremely sad news . I’ve known Major Bikramjeet for so many years. He and I have worked on so many films together. The last being Bypass Road. Such a fantastic, encouraging and energetic human being he was and will always be remembered as. #RIP My dear friend will miss you 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/8NE6FeZ6Ei — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) May 1, 2021

11 years ago at an audition you saw me and sensed I had never been to an audition room before.

You smiled and said, “Tu bas chill kar.”



I’m sorry to hear about your passing away.

Rest in Peace Bikram. pic.twitter.com/WdykvyIRhY — Kubbra Sait (@KubbraSait) May 1, 2021

इन शोज और फिल्मों में आए नजर

बता दें कि बिक्रमजीत कंवरपाल ने शोज स्पेशल ऑप्स, इल्लीगल जस्टिस, आउट ऑफ आर्डर, आपके कमरे में कोई रहता है में काम किया था. इसके अलावा वह साहो, द गाजी अटैक और राकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे.