Video: गाना गा रहे थे आमिर खान, शाहरुख ने बीच में टोका, देखकर फैन्स नाराज

एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ने रियाद में आयोजित भव्य जॉय फोरम 2025 में हिस्सा लिया. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान तीनों को मस्ती करते देखा गया. तीनों सुपरस्टार का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें आमिर खान को गाते और शाहरुख-सलमान को नाचते देखा जा सकता है.

आमिर खान ने गाया गाना

वीडियो में शाहरुख ने कहा, 'सलमान और मैं बस पीछे खड़े होंगे और थोड़ा नाचेंगे.' आमिर खान ने कहा, 'क्या मस्ती कर रहा है ये.' जब शाहरुख ने सलमान को उनके डांस स्टेप्स दिखाए, तो आमिर ने पूछा कि उन्हें कौन-सा गाना गाना चाहिए. शाहरुख ने जवाब दिया, 'जो गाना तुम चाहो. सलमान ने कहा, 'जो गाना तुम गाना चाहो आमिर. हम तुम्हारे बैकग्राउंड डांसर्स हैं.' इसके बाद आमिर 1968 की फिल्म 'अनोखी रात' का फेमस गाना 'ओ रे ताल मिले नदी के जल में' गाते हैं. पीछे खड़े शाहरुख और सलमान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ उठाकर नाच रहे हैं.

आमिर गाना गा ही रहे थे कि शाहरुख ने बीच में कहा, 'देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां. आमिर क्लासिकल म्यूजिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यही आपको सुनाया है, वो भी सऊदी अरब में.' ऐसे में आमिर ने शाहरुख की ओर देखा, मुस्कुराए और सिर हिलाया. वीडियो को देख यूजर्स का कहना है कि शाहरुख खान ने आमिर को बीच में रोक दिया, जबकि वो और गाना चाहते थे.

शाहरुख ने आमिर को टोका?

पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने कमेंट किया, 'वह और लंबे समय तक गाना चाहते थे.' दूसरे ने पूछा, 'क्या शाहरुख ने आमिर का गाना बीच में ही काट दिया?' एक और ने कमेंट लिखा, 'मुझे लगता है कि शाहरुख के गाते समय बोलने से आमिर थोड़ा हैरान हो गए.' एक ट्वीट में लिखा था, 'जब शाहरुख ने अचानक दूसरी लाइन गाते समय बोलना शुरू किया, तो आमिर हैरान नजर आए.'

शाहरुख, सलमान और आमिर ने तीन दशकों से ज्यादा समय तक हिंदी सिनेमा पर राज किया है. बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में इन्हीं तीनों स्टार्स ने दी हैं. यह तिकड़ी पिछली बार आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आई थी. हालांकि उनके सीन्स साथ में नहीं थे.

