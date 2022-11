Shiv Thakare ने जब बिग बॉस में पार की हद, कैमरे के सामने गर्लफ्रेंड संग हुए इंटीमेट, रोमांटिक फोटोज Viral

बिग बॉस सीजन 16 में रोमांस की बहार छाई हुई है. जबसे शो की शुरुआत हुई है हर कोई लव एंगल बनाने में लगा है. और जिनका किसी के साथ टांका नहीं भिड़ा वो दूसरों के लव एंगल पर कमेंट कर रहे हैं. मराठी बिग बॉस के विनर शिव ठाकरे उनमें से एक हैं.

शिव ठाकरे की रोमांटिक फोटोज वायरल

बीबी हाउस में आपने शिव ठाकरे को शालीन भनोट-टीना दत्ता और गौतम विज-सौंदर्या शर्मा के रिश्ते पर बार बार कमेंट करते देखा होगा. वो उनके लव एंगल को फेक भी बताते हैं. खासतौर पर गौतम-सौंदर्या के अफेयर को कैमरा के लिए बताते हुए कई दफा फेक कह चुके हैं. एक एपिसोड में गौतम और सौंदर्या रोमांटिक मूड में दिखे. कपल को यूं प्यार में डूबा देख शिव ठाकरे मजे लेने लगे. लेकिन क्या आपको पता है दूसरों के रिश्ते पर कमेंट करने वाले शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी में प्यार के मामले में अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं पा सके थे.

