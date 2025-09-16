scorecardresearch
 

Ex गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाए पवन सिंह, याद आया प्यार, धनश्री से बयां किया हाल-ए-दिल

पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का इशारों-इशारों में जिक्र किया है. शो में पवन की बातों से साफ है कि वो अब तक अक्षरा को भूल नहीं पाए हैं.

एक्स गर्लफ्रेंड की यादों में डूबे पवन सिंह (PHOTO: Instagram @dhanashree9, @singhpawan999)
पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धमाल मचाते दिख रहे हैं. शो में हर कंटेस्टेंट संग उनका अच्छा बॉन्ड है. सभी उनकी इज्जत करते हैं. शो में पवन सिंह कभी-कभी मस्ती-मजाक में अपनी पर्सनल लाइफ पर बात कर लेते हैं. हाल ही में उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का जिक्र किया. 

पवन सिंह को आई अक्षरा की याद?
पवन सिंह और अक्षरा सिंह का लव अफेयर जगजाहिर है. फैन्स और सेलेब्स से ये बात छिपी नहीं है कि एक समय पर ये दोनों भोजपुरी स्टार एक-दूजे के प्यार में थे. हाल ही में पवन सिंह राइज एंड फॉल शो पर अपने अतीत के बारे में बात करते दिखे. उन्होंने कहा कि धनश्री को देखकर उन्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है. 

पवन सिंह धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण और नयनदीप रक्षित के साथ बैठे होते हैं. वो मस्ती-मजाक में धनश्री से कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है. मेरे जीवन में भी कोई था. मुझे लगता है कि इनका 75 प्रतिशत वोकल उनके जैसा ही है. इस पर आदित्य नारायण अंग्रेजी में बात करते हुए हैं कि इसका मतलब है कि आपके दिमाग में अब भी आपकी एक्स है.

A post shared by Raaj Babuaan (@raaj_babuaan)

पवन सिंह हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा बोलिएगा कि कोई समझ ना पाए. पवन सिंह ने आगे ये भी कहा कि धनश्री में हिंदुस्तानी संस्कार हैं. इस पर धनश्री कहती हैं कि पवन जी अगर आप ऐसे ही मेरी तारीफ करेंगे, तो हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा. पवन सिंह की बात सुनकर फैन्स कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने अक्षरा सिंह का जिक्र किया है. पवन सिंह आज भी अक्षरा को भूला नहीं पाए हैं. 

 

अपने बयान से पलटीं धनश्री
हाल ही के एपिसोड में धनश्री ने अरबाज पटेल से बात करते हुए कहा था कि पवन सिंह उनके साथ फ्लर्ट करते हैं और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. इसलिए वो उनसे दूर रहेंगी. लेकिन अब पवन सिंह के साथ उनका बॉन्ड देखकर लग रहा है कि वो अपनी कही हुई बातों से पलट गई हैं. धनश्री ये भी कह चुकी हैं कि शो में पवन सिंह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती हैं. 

 फिलहाल शो में दोनों के बॉन्ड को काफी पसंद किया जा रहा है. आगे देखते हैं कि क्या होता है. 

