scorecardresearch
 

Feedback

2 हफ्तों में TRP किंग बना 'राइज एंड फॉल', पवन सिंह ने बीच में छोड़ा शो, पड़ेगा बुरा असर?

Mx Player के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह की एंट्री ने शो की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा किया था. पवन सिंह ने अशनीर ग्रोवर के शो को मात्र दो हफ्तों में TRP किंग बना दिया.

Advertisement
X
पवन सिंह ने शो में आने का क्यों किया ढोंग? (PHOTO: Screengrab)
पवन सिंह ने शो में आने का क्यों किया ढोंग? (PHOTO: Screengrab)

'राइज एंड फॉल' Mx Player का वो रियलिटी शो है, जिसे लेकर कभी ज्यादा बज नहीं रहा है. शो शुरू होने से पहले पता चला कि इसमें पवन सिंह आ रहे हैं. ये सुनकर हर ओर हल्ला मच गया. पवन सिंह की एंट्री ने उन लोगों को भी शो देखने पर मजबूर कर दिया, जो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे. 'राइज एंड फॉल' में आकर पवन सिंह ने बता दिया कि उन्हें पावर स्टार का टैग यूंही नहीं दिया गया है. पवन सिंह ने अशनीर ग्रोवर के शो को 2 हफ्तों में TRP किंग बना  दिया. 

पवन सिंह ने बीच में छोड़ा शो 
'राइज एंड फॉल' और पवन सिंह के चाहने वालों के बीच मायूसी छाई हुई है क्योंकि भोजपुरी स्टार ने बीच में ही शो छोड़ दिया. पवन सिंह की फैमिली उन्हें लेने आई थी. पावर स्टार ने कहा कि वो कुछ समय के लिए शो में आए थे. वो कभी शो के कंटेस्टेंट नहीं थे. ये जानने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा निकल रहा है. 

फैन्स का कहना है कि अब वो शो नहीं देखेंगे, क्योंकि अब तक लोग उनकी वजह से शो देख रहे थे. बात भी सही है. रियलिटी शो में पवन सिंह एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो लोगों को हंसा-रूला रहे हैं. धनश्री वर्मा के संग उनकी फ्लर्टिंग हो या नयनदीप रक्षित के साथ कूल बॉन्ड. शो में लगे कैमरे बस पवन सिंह पर फोकस कर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singh leaving Rise and Fall show
पवन सिंह ने छोड़ा 'राइज एंड फॉल' शो, रो पड़ीं धनश्री, बोले- दिल से बुलाना... 
Pawan Singh and Dhanshree
Dhanshree के फिगर पर टिकी Pawan Singh की नजरें! 
Ashnoor Kaur In Bigg Boss 19
Film Wrap: प्यार में अभिषेक अशनूर? धनश्री पर फिदा पवन 
Kiku Sharda
कॉमेडी का बड़ा नाम, रियलिटी शो में क्यों कमजोर पड़े कीकू शारदा? 
भोजपुरी रियलिटी शो की होस्ट से मिलिए (PHOTO: Instagram @dimpalsingh99)
भोजपुरी में होगा 'प्यार का पंचायत', रियलिटी शो में दिखेगा प्यार का सच 
Advertisement

ऐसा भी नहीं है कि टीआरपी लेने के लिए पवन सिंह चिल्ला रहे हैं या फिर कुछ ड्रामा कर रहे हैं. वो कुछ करते हैं, तो भी उनका जिक्र होता है और नहीं करते हैं, तो भी फोकस उन पर होता है. 

कम होगी शो की पॉपुलैरिटी 
इसमें कोई दोराय नहीं है कि पवन सिंह की जबरा फैन फॉलोइंग है. शो शुरू होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके क्लिप छाए हुए हैं. हर हेडलाइन में उनका जिक्र है. पवन सिंही की लोकप्रियता के आगे कॉमेडियन, एक्टर और यूट्यूबर सब फीके लगे. अगर वाकई पवन सिंह शो से निकल गए हैं, तो निश्नित इसकी लोकप्रियता कम होने वाली है. 

देखते हैं कि शो के मेकर्स आगे कौन सा मास्टरस्ट्रोक खेलते हैं. क्योंकि शो में पवन सिंह की कम समय के लिए मौजूदगी बताती है कि उन्हें सिर्फ हाइप बनाने के लिए बुलाया गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement