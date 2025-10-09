scorecardresearch
 

शादी-राजनीति और धोखा, महीने भर में पवन सिंह की जिंदगी ने लिया यू-टर्न

पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है, लेकिन हाल के एक महीने में उनकी जिंदगी में कई विवाद उभरे हैं. पवन सिंह की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में हो रही ये घटनाएं उनके चाहने वालों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं.

विवादों में घिरे पवन सिंह (PHOTO: Screengrab)
विवादों में घिरे पवन सिंह (PHOTO: Screengrab)

पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा को एक नए अयाम पर पहुंचाया है. पवन सिंह ने अपने दम पर देश-विदेश में भोजपुरी सिनेमा का डंका बजाया है. इसमें कोई शक नहीं है कि वो जहां खड़े होंगे, वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी. उनकी एक्टिंग और गानों का शोर घर-घर गूंजता है. उनके पास पैसा और पावर दोनों है. लेकिन पिछले एक महीने में उनकी जिंदगी जिस तरह बदली है, वो देखकर उनके चाहने वालों का दिल दुख रहा है.

अंजलि राघव संग विवाद 
पवन सिंह और अंजलि राघव लखनऊ में हुए एक इवेंट में साथ गए थे. अंजलि स्टेज से इवेंट में मौजूद लोगों से बात कर रही थीं. इस दौरान पवन सिंह ने उनकी कमर को टच किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट किया और भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया. मामला तूल पकड़ा तो अंत में पवन सिंह ने माफी मांग कर बात खत्म कर दी. 

बीच में छोड़ा राइज एंड फॉल 
पवन सिंह ने जब राइज एंड फॉल में जाने का ऐलान किया, तो हर कोई हैरान था. सभी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर पावर स्टार को रियलिटी शो में जाने की क्या जरुरत पड़ गई. शो में धनश्री वर्मा और आकृति नेगी के लिए उनकी लाइकिंग चर्चा में रही. लेकिन पवन सिंह ने बीच में शो छोड़कर सबको इमोशनल कर दिया.

बिहार का राजनीतिक दंगल 
राइज एंड फॉल से बाहर निकलने के बाद पवन सिंह ने देश के बड़े नेताओं से मुलाकात की. तस्वीरें देखकर कयास लगाए जाने लगे कि वो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. हो सकता है कि वो बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ें. 

पत्नी ने दिया धोखा?
इधर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी कि उनकी ज्योति सिंह ने हंगामा कर दिया. इलेक्शन नजदीक आते ही ज्योति ने पावर स्टार पति को लेकर कई खुलासे किए. पवन सिंह ने भी मीडिया में अपना पक्ष रखा. लेकिन ज्योति सिंह फिर भी नहीं रुकीं और उन पर आरोप पर आरोप लगाती रहीं. अचानक पत्नी के बदलते रुख से पवन सिंह बेहद दुखी नजर आए. 

खेसारी ने मोल लिया पंगा 
पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर कई सेलेब्स मजा लेते दिखे. खेसारी लाल यादव ने ज्योति सिंह के लिए दयाभाव दिखाया और उन्हें सपोर्ट किया. खेसारी की बातों से साफ पता चला कि वो पवन सिंह के खिलाफ हैं और खुलेआम उनसे पंगा ले रहे हैं. 

अंजना सिंह को भेजी कार 
अंजना सिंह भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद के बीच पवन सिंह ने अपनी नई कार एक्ट्रेस को ड्राइव के लिए भेजी थी. अंजना ने सोशल मीजिया पर पवन सिंह की कार का वीडियो शेयर किया था. जिसके बाद लोगों ने पावर स्टार को ट्रोल करना शुरू कर दिया. 

ये पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह की जिंदगी के परतें खुलती जा रही हैं और विवाद हो रहा है. इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है. लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक महीने में उनकी लाइफ इस तरह 360 डिग्री घूम जाएगी. 

---- समाप्त ----
