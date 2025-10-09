शादी-राजनीति और धोखा, महीने भर में पवन सिंह की जिंदगी ने लिया यू-टर्न

पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा को एक नए अयाम पर पहुंचाया है. पवन सिंह ने अपने दम पर देश-विदेश में भोजपुरी सिनेमा का डंका बजाया है. इसमें कोई शक नहीं है कि वो जहां खड़े होंगे, वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी. उनकी एक्टिंग और गानों का शोर घर-घर गूंजता है. उनके पास पैसा और पावर दोनों है. लेकिन पिछले एक महीने में उनकी जिंदगी जिस तरह बदली है, वो देखकर उनके चाहने वालों का दिल दुख रहा है.

अंजलि राघव संग विवाद

पवन सिंह और अंजलि राघव लखनऊ में हुए एक इवेंट में साथ गए थे. अंजलि स्टेज से इवेंट में मौजूद लोगों से बात कर रही थीं. इस दौरान पवन सिंह ने उनकी कमर को टच किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट किया और भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया. मामला तूल पकड़ा तो अंत में पवन सिंह ने माफी मांग कर बात खत्म कर दी.

बीच में छोड़ा राइज एंड फॉल

पवन सिंह ने जब राइज एंड फॉल में जाने का ऐलान किया, तो हर कोई हैरान था. सभी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर पावर स्टार को रियलिटी शो में जाने की क्या जरुरत पड़ गई. शो में धनश्री वर्मा और आकृति नेगी के लिए उनकी लाइकिंग चर्चा में रही. लेकिन पवन सिंह ने बीच में शो छोड़कर सबको इमोशनल कर दिया.

Advertisement

बिहार का राजनीतिक दंगल

राइज एंड फॉल से बाहर निकलने के बाद पवन सिंह ने देश के बड़े नेताओं से मुलाकात की. तस्वीरें देखकर कयास लगाए जाने लगे कि वो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. हो सकता है कि वो बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ें.

पत्नी ने दिया धोखा?

इधर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी कि उनकी ज्योति सिंह ने हंगामा कर दिया. इलेक्शन नजदीक आते ही ज्योति ने पावर स्टार पति को लेकर कई खुलासे किए. पवन सिंह ने भी मीडिया में अपना पक्ष रखा. लेकिन ज्योति सिंह फिर भी नहीं रुकीं और उन पर आरोप पर आरोप लगाती रहीं. अचानक पत्नी के बदलते रुख से पवन सिंह बेहद दुखी नजर आए.

खेसारी ने मोल लिया पंगा

पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर कई सेलेब्स मजा लेते दिखे. खेसारी लाल यादव ने ज्योति सिंह के लिए दयाभाव दिखाया और उन्हें सपोर्ट किया. खेसारी की बातों से साफ पता चला कि वो पवन सिंह के खिलाफ हैं और खुलेआम उनसे पंगा ले रहे हैं.

अंजना सिंह को भेजी कार

अंजना सिंह भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद के बीच पवन सिंह ने अपनी नई कार एक्ट्रेस को ड्राइव के लिए भेजी थी. अंजना ने सोशल मीजिया पर पवन सिंह की कार का वीडियो शेयर किया था. जिसके बाद लोगों ने पावर स्टार को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Advertisement

ये पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह की जिंदगी के परतें खुलती जा रही हैं और विवाद हो रहा है. इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है. लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक महीने में उनकी लाइफ इस तरह 360 डिग्री घूम जाएगी.

---- समाप्त ----