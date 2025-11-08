scorecardresearch
 

'करियर दांव पर लगा दिया', चुनाव लड़कर पछताए खेसारी लाल यादव? बोले- 5 साल...

चुनावी मैदान में उतरने के बाद खेसारी लाल यादव ने निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह को लेकर काफी बयानबाजी की. यहां तक कि वो पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट करने से नहीं चूके. अब उन्होंने अपने करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

क्या खत्म हो गया खेसारी लाल यादव का करियर? (Photo: Instagram @khesari_yadav)
भोजपुरी एक्टर-सिंगर खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. खेसारी छपरा से आरजेडी की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान भोजपुरी स्टार जनता से अपने दिल की बात कहते दिखे. खेसारी का कहना है कि चुनाव के लिए उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया है. वो अपने अच्छे खासे करियर को दांव पर लगा कर इलेक्शन लड़ने उतरे हैं. 

दांव पर लगाया करियर 
चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैंने अपने करियर को दांव पर लगा दिया है. सच पूछिए तो अब पांच साल मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा. 

एक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स सोच में पड़ गए कि क्या वो चुनाव लड़कर पछता रहे हैं. उन्हें राजनीति में आने का अफसोस  हो रहा है. एक यूजर ने लिखा ने कि अगर चुनाव जीत गए तो ठीक है. हारे तो समझों करियर खराब हो गया. वहीं कई लोगों ने कहा कि ये सब चुनाव लड़ने से पहले सोचना था. खेसारी लाल के फैन्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. फैन्स का कहना है कि वो विधायक बनकर रहेंगे. 

पत्नी पर दिया विवादित बयान 
इससे पहले खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो घर पर अपनी पत्नी चंदा को प्यार करते हैं. लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं, तो उनके भाई बन जाते हैं. भाई की तरह उनकी रक्षा करते हैं. खेसारी पत्नी को बहन बताने के लिए भी काफी ट्रोल हुए थे. 
 

A post shared by Singar News (@singar_news)

भोजपुरी के दिग्गजों से लिया पंगा 
चुनावी मैदान में उतरने के बाद खेसारी लाल यादव ने निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह को लेकर काफी बयानबाजी की. यहां तक कि वो पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट करने से नहीं चूके. वहीं निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह पर खेसारी को लेकर कटाक्ष करते दिखे. 

देखना होगा कि इतनी बयानबाजी के बाद किसकी जीत होती है. बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा. इसका इंतजार हर किसी को है. आपने अपने चेहते स्टार को वोट दिया या नहीं?

