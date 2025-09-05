scorecardresearch
 

पत्नी ने दी आत्महत्या की धमकी, एक्ट्रेस ने लगाया आरोप, विवादों के बीच पवन सिंह की रियलिटी शो में हुई एंट्री

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह विवादों में घिरे हुए हैं. उनकी पत्नी ज्योति सिंह और एक्ट्रेस अंजलि राघव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसके बाद पवन सिंह ने माफी मांगी और अब वो MX Player के नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

रियलिटी शो में छाने को तैयार पवन सिंह (Photo: X/@PawanSingh909)
रियलिटी शो में छाने को तैयार पवन सिंह (Photo: X/@PawanSingh909)

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का विवादों से गहरा नाता है. हाल ही में एक्टर की पत्नी ज्योति सिंह ने उन्हें लेकर कई खुलासे किए. ये भी कहा कि अगर वो उनसे बात नहीं करेंगे, तो वो आत्मदाह कर लेंगी. इसके बाद अंजलि राघव संग उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक्ट्रेस की कमर को टच करते दिखे. 

विवाद बढ़ा, तो पवन सिंह ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी. इस बीच उनके नए शो की अनाउंसमेंट हो गई है. पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा बनने जा रहे हैं. भोजपुरी स्टार ने खुद शो को लेकर अपना नाम कंफर्म किया है. 

रियलिटी शो का हिस्सा होंगे पवन सिंह
फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. MX Player ने अपने नए शो 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट शेयर कर दी है. शो में पवन सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं. प्रोमो में पवन सिंह की फायरी एंट्री दिखाई गई. भोजपुरी स्टार ने शो को लेकर कहा कि मेरी जर्नी हमेशा लोगों से दिल से जुड़ने की रही है. चाहे गानों से हो या मेरी पर्सनैलिटी से. अब राइज एंड फॉल में नए अंदाज में ये करने का मौका मिला है. मैं पूरी एनर्जी, पूरे स्वैग और दिल से आ रहा हूं.

'ये शो मुश्किल हालात से उठने की कहानी है और मैं साबित करूंगा कि अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता.' पवन सिंह का प्रोमो देखकर उनके फैन्स शो के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

पवन सिंह के अलावा रेस्लर संगीता फोगाट भी शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं. 

क्या है शो का कॉन्सेप्ट?
अशनीर ग्रोवर 'राइज एंड फॉल' से होस्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. ये एक अनोखा सोशियल एक्सपेरिमेंट फॉर्मेट है. इसमें सेलिब्रिटीज को दो अलग-अलग दुनिया में बांटा जाता है. एक होंगे रूलर्स जो लग्जरी वाले पेंटहाउस में ऐश-ओ-आराम की जिंदगी जीएंगे. वहीं दूसरी ओर वर्कर बेसमेंट में मुश्किल और बेसिक हालातों से जीवन यापन करेंगे. 

शो 42 दिन का है. जाने-माने 15 सेलिब्रिटीज 'राइज एंड फॉल' में अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं. शो 6 सितंबर से MX Player पर देख सकते हैं. 

---- समाप्त ----
