'तेजस्वी जेल जाएंगे और नीतीश CM बनेंगे...’, मकोमा से नामांकन करने के बाद बोले अनंत सिंह

अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के 'हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने वाले' ऐलान पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के माता-पिता 15 साल तक सरकार में थे, तो क्या उन्होंने हर घर में चार-चार नौकरी दे दीं?

अनंत सिंह ने मकोमा से किया 1 लाख वोटों से जीत का दावा (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. कहीं गठबंधन पर बात नहीं बन पाई है, तो कहीं नेताओं का नामांकन भी शुरू हो गया है. मोकामा से नामांकन करने के बाद विधायक अनंत सिंह ने 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि वह मोकामा में विपक्ष की जमानत जब्त करा देंगे और 'गर्दा कर देंगे.' 

अनंत सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. यह बयान उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिया.

अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने के ऐलान को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "तेजस्वी के मां-बाप 15 साल सरकार में थे, तो क्या हर घर मे चार-चार नौकरी दे दिए." उन्होंने कहा कि तेजस्वी का यह दावा खोखला है. अनंत सिंह तेजस्वी के ₹2500 वाले दावे पर भी हमला बोला, और कहा कि हम भी दावा कर देंगे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे.

मोकामा में विपक्ष की जमानत जब्त कराने का दावा

अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट पर विपक्ष को सीधी चुनौती दी है. उन्होंने नामांकन के बाद 1 लाख वोट से चुनाव जीतने का दावा किया. उन्होंने कहा कि वह मोकामा में विपक्ष की जमानत जप्त करा देंगे और गर्दा कर देंगे.

यह भी पढ़ें: 'लैंड डील के समय मैं नाबालिग था...', कोर्ट ने किन दलीलों से खारिज की तेजस्वी यादव की थ्योरी

अनंत सिंह ने सूबे की सियासत को लेकर भी भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे.

