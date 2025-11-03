scorecardresearch
 

योगी के 'पप्पू-टप्पू-अप्पू' के जवाब में अखिलेश का तंज, बोले- बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है

सोमवार को दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला था. सीएम योगी ने महात्मा गांधी के तीन बंदरों का ज़िक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कसा था.

बिहार के चुनाव रण में अखिलेश यादव बनाम सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo-PTI)
बिहार के चुनाव रण में अखिलेश यादव बनाम सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo-PTI)

बिहार चुनाव के प्रचार में INDIA ब्लॉक और एनडीए के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. सोमवार को दरभंगा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर जमकर हमला किया. 

उन्होंने महात्मा गांधी के तीन बंदरों का ज़िक्र करते हुए महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) के तीन 'बंदर' बताए- पप्पू, टप्पू और अप्पू. इस तंज पर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार किया है. 

अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट लिखी, जिसे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को जवाब माना जा रहा है. अखिलेश ने लिखा, "जो लोग आईना देखकर आते हैं. उन्हें हर तरफ़ बंदर नज़र आते हैं. बंदर की टोली में बैठा दिये जाएं. तो अलग नजर भी नहीं आते हैं!"

अखिलेश का पलटवार

सिवान में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, "हमें बिहार को 'गप्पू' और 'चप्पू' से बचाना है." उन्होंने आरोप लगाया कि NDA "बिहार को गिरवी रखना चाहता है" और "वे घबराए हुए हैं." अखिलेश ने कहा कि तेजस्वी यादव के नौकरियों और महिलाओं को ₹2500 सम्मान राशि देने के वादे से वे चिंतित हैं.

अखिलेश ने भाजपा पर तीखा तंज कसते हुए कहा, "बीजेपी गप्पू का मामला है." उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने चांद पर जमीन देने, बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने और करोड़ों नौकरियां पैदा करने का वादा किया था.सपा प्रमुख ने कहा, "वे वे लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने चोट पहुंचाई है. अमेरिका उन्हें डरा रहा है, इसलिए वे इस तरह की रणनीति का सहारा लेंगे ताकि चुनाव में उनकी विफलता पर बहस न हो." उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बड़े 'गप्पू' और उनके 'चप्पू' हैं, और बिहार की जनता इस बार 'समरसता' चुनेगी.

योगी ने दिया था ये बयान

इससे पहले, दरभंगा/केवटी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, "गांधी जी ने तीन बंदरों को उपदेश दिया था-'बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो.' लेकिन आज इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए हैं. ये तीन बंदर हैं: पप्पू, टप्पू और अप्पू."योगी ने आगे कहा, "पप्पू सच नहीं बोल सकता... टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता..." उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग "परिवार के माफिया को बहला-फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं."

सीएम योगी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने बिहार में जाति को जाति से लड़ाया और पूरी व्यवस्था को बंदूक और पिस्तौल से कलंकित कर दिया. उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो "घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं" और "राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर" करते हैं.

