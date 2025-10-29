बक्सर में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले- राम मंदिर की जगह अस्पताल मांगने वाले मूर्ख हैं

बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने की आदत से बाज नहीं आते. योगी बोले कि बिहार में आरजेडी वाले रामरथ को रोकते हैं और उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी सपा वाले राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं.

उन्होंने कहा कि ये मूर्ख कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि भगवान श्रीराम का मंदिर राम भक्तों की 500 साल की तपस्या का परिणाम है. योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी में कई अस्पताल और कॉलेज बनाए हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ वंशवाद और सत्ता की चिंता रहती है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस-RJD पर हमला बोला

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां प्रभु श्रीराम का मंदिर है, वहीं बिहार में माता जानकी का भव्य मंदिर भी बन रहा है. आने वाले समय में लखनऊ से बक्सर और बक्सर से अयोध्या तक राम भक्तों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी ताकि तीर्थयात्रियों को सुविधा मिले.

योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को राहत दी है.

सीएम योगी ने एनडीए गठबंधन की जीत पर भरोसा जताया

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है. योगी ने भरोसा जताया कि बक्सर, डुमरांव और ब्रम्हपुर में एनडीए गठबंधन की जीत तय है. बारिश के बीच योगी को सुनने भारी भीड़ जुटी और लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे.

