scorecardresearch
 

Feedback

बक्सर में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले- राम मंदिर की जगह अस्पताल मांगने वाले मूर्ख हैं

बक्सर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात करने वाले मूर्ख हैं. योगी ने कहा कि अयोध्या का मंदिर 500 साल की राम भक्तों की तपस्या का परिणाम है. उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की भी सराहना की.

Advertisement
X
बक्सर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस--RJD पर साधा निशाना (Photo: @myogiadityanath)
बक्सर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस--RJD पर साधा निशाना (Photo: @myogiadityanath)

बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने की आदत से बाज नहीं आते. योगी बोले कि बिहार में आरजेडी वाले रामरथ को रोकते हैं और उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी सपा वाले राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं.

उन्होंने कहा कि ये मूर्ख कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि भगवान श्रीराम का मंदिर राम भक्तों की 500 साल की तपस्या का परिणाम है. योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी में कई अस्पताल और कॉलेज बनाए हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ वंशवाद और सत्ता की चिंता रहती है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस-RJD पर हमला बोला

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi tejashwi yadav manifesto
बिहार चुनाव अगर तेजस्वी बनाम नीतीश हो गया है, तो राहुल गांधी का कितना रोल बचा? 
In the same way the name is, so is the work, Yogi Adityanath speaks out against the RJD candidate.
बिहार चुनाव: RJD उम्मीदवार ओसामा शहाब पर CM योगी का हमला, कहीं ये बात 
Announcement of the NDA - Nitish Kumar was, is, and will be the face
बिहार: JDU दफ्तर में लगा नया पोस्टर क्यों चर्चा में? देखें  
rahul gandhi tejashwi yadav interacton
राहुल गांधी के बिहार चुनाव प्रचार की ये 5 बातें तेजस्वी के लिए मुसीबत बन सकती हैं 
The game from Maharashtra will not take place here - Mukesh Sahni.
बिहार: CM फेस को लेकर मुकेश सहनी का NDA पर वार, देखें 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां प्रभु श्रीराम का मंदिर है, वहीं बिहार में माता जानकी का भव्य मंदिर भी बन रहा है. आने वाले समय में लखनऊ से बक्सर और बक्सर से अयोध्या तक राम भक्तों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी ताकि तीर्थयात्रियों को सुविधा मिले.

 

 

Advertisement

योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को राहत दी है.

सीएम योगी ने एनडीए गठबंधन की जीत पर भरोसा जताया

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है. योगी ने भरोसा जताया कि बक्सर, डुमरांव और ब्रम्हपुर में एनडीए गठबंधन की जीत तय है. बारिश के बीच योगी को सुनने भारी भीड़ जुटी और लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement