बिहार चुनाव में बुलडोजर... CM योगी की सभा के लिए सीवान में लग गई JCB की लंबी लाइन

बिहार विधानसभा चुनाव में UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है. सीवान जिले के रघुनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के राजपुर मैदान में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हुई, जहां उनके स्वागत का एक अनोखा तरीका चर्चा का विषय बन गया. यहां सीएम योगी के मंच पर आने से पहले ही सभा स्थल पर कई बुलडोजर खड़े किए गए थे.

दरअसल, योगी आदित्यनाथ को उनके सख्त शासन और माफिया पर की गई कार्रवाई के कारण अक्सर 'बुलडोजर बाबा' कहा जाता है. उनके स्वागत में खड़े ये बुलडोजर इलाके के लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का केंद्र बने रहे. इस कदम को बिहार चुनाव में अपराधियों और माफिया को कड़ा संदेश देने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. देखें Video:-

CM योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, ''बिहार के सब भाई-बहिन लोगन के प्रणाम बा..." सीएम ने बताया कि उन्हें आज रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर विधान सभा क्षेत्र वासियों से संवाद करने का अवसर मिला है.

योगी आदित्यनाथ ने बिहार को ज्ञान, क्रांति और भक्ति की धरा बताते हुए कहा कि यह प्रदेश फिर से सुशासन और राष्ट्रवाद के प्रतीक एनडीए (NDA) के साथ है.

उन्होंने जनता से भ्रष्टाचारी और विभाजनकारी ताकतों का जवाब एकजुट होकर देने का आह्वान किया. सीएम योगी ने अंत में नारा दिया: 'बिहार है तैयार, फिर एनडीए सरकार.'

6 और 11 नवंबर को बिहार में मतदान

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए कुल एक हजार 314 उम्मीदवार मैदान में हैं. 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. पहले चरण में 121 जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं. इनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिला और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. ये सभी आंकड़े 30 सितंबर 2025 तक के हैं.

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए दो और अनुसूचित जातियों के लिए 38 आरक्षित हैं.

