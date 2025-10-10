scorecardresearch
 

बिहार चुनाव में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, दो दर्जन से ज्यादा सभाओं की तैयारी शुरू

बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतारने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक उनकी करीब दो दर्जन सभाएं तय की जा सकती हैं, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है. प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और बिहार से पहुंचे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पार्टी सीएम योगी की रैलियों को अहम मान रही है.

सीमांचल क्षेत्र में सीएम योगी की मांग पहले से अधिक है और उनकी लगभग दो दर्जन से अधिक चुनावी सभाएं आयोजित की जा सकती हैं. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उतरने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि उनकी चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इस बार बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलने की संभावना है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की लगभग दो दर्जन से अधिक सभाएं तय की जा सकती हैं.

सीमांचल क्षेत्र में CM योगी की डिमांड पहले से कहीं ज्यादा

हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसमें बिहार से पहुंचे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सभाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है. धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी सीमांचल और आसपास के इलाकों में काफी बढ़ी है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में उनकी मांग पहले से कहीं ज्यादा है. ऐसे में भाजपा संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी की सभाओं की तैयारी जोरों पर है. पार्टी की ओर से इन कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है.

13 अक्टूबर को आ सकती है एनडीए उम्मीदवारों की पहली सूची

बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है. राज्य में दो चरणों में मतदान होगा- पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर. 14 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे. अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे पर बात फाइनल नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है.

