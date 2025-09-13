scorecardresearch
 

'मां को राजनीति के तराजू पर तौलना पाप', PM मोदी की मां के AI वीडियो पर बोले तेज प्रताप यादव

पटना में कांग्रेस के AI-जेनरेटेड वीडियो विवाद पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि ‘मां’ जैसे पवित्र शब्द को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, यह पाप है. उन्होंने ‘बिहार एलायंस’ गठबंधन की घोषणा की और कहा कि वे मुख्यमंत्री पद के लालची नहीं, जनता ही उनके लिए मुख्यमंत्री है.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि मां धरती पर भगवान का रूप हैं. (File Photo: ITG)
पटना में कांग्रेस द्वारा जारी AI-जेनरेटेड वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां की झलक दिखाई गई थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि ‘मां’ जैसे शब्द को कभी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए.

'मां को राजनीति में लाना पाप है'
तेज प्रताप यादव ने कहा, ‘मां’ शब्द को राजनीति के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए. चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी को भी इस शब्द को राजनीति से जोड़कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यह पाप है. मां धरती पर भगवान का रूप हैं. मां अपने बच्चे को नौ महीने कोख में रखती है. इसलिए ‘मां’ जैसे शब्द पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है.”

बिहार एलायंस का गठन
तेज प्रताप यादव ने साथ ही नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि कई दल उनकी संस्था से जुड़ चुके हैं और उन्होंने सभी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, “हमने सभी दलों को बधाई दी है. सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे. इस गठबंधन का नाम ‘बिहार एलायंस’ है. इसमें कई दल शामिल हैं और सबकी राय से मिलकर आगे की रणनीति तय होगी.”

लालच नहीं, जनता ही है मुख्यमंत्री
तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका मकसद मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना नहीं है. उन्होंने कहा, “हम लालची नहीं हैं. हमारे लिए जनता ही मुख्यमंत्री है. हम जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि जो भी दल बाहर हैं, वे अपना काम कर रहे हैं, और वे भी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव को आशीर्वाद
तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं और उन्हें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलेगा. उन्होंने साफ किया कि संगठनात्मक रूप से सभी दल मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और जनता को विकल्प देंगे.

