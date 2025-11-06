महुआ से जीत को लेकर आश्वस्त तेज प्रताप, बोले- JJD बनेगी बिहार की नई राजनीतिक ताकत

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में एक “गंभीर राजनीतिक शक्ति” के रूप में उभरेगी.

और पढ़ें

गुरुवार को जिस महुआ सीट पर मतदान हो रहा था, वहां से जीत का भरोसा जताते हुए, यादव ने पीटीआई-वीडियो से कहा, "मुझे विश्वास है कि महुआ की जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी. क्यों नहीं देगी? मैंने उनके लिए काम किया है, और वे इसे जानते हैं."

तेज प्रताप की पार्टी इस बार 44 सीटों पर मैदान में है. उन्होंने कहा कि अच्छे काम की सराहना और बुरे काम की आलोचना. यही राजनीति का सही रास्ता है.

घर जोड़ने के बाद मां-पिता से नहीं मिला- तेज प्रताप

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

तेज प्रताप तने कहा, “अगर कोई अच्छा काम करता है, तो उसे बधाई दी जानी चाहिए. अगर कोई गलती करता है, तो सवाल पूछना चाहिए. हम सकारात्मक राजनीति में यकीन रखते हैं और जनता हमारे काम को सराहेगी.”

यह भी पढ़ें: 'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं लेकिन...', मंत्री नित्यानंद राय ने की लालू के बड़े बेटे की तारीफ

Advertisement

जब उनसे यह पूछा गया कि कुछ बीजेपी नेताओं ने हाल ही में उनकी तारीफ की है, तो उन्होंने कहा कि यह “सकारात्मक राजनीति” की निशानी है.20मां राबड़ी देवी से हाल में मुलाकात की खबरों पर उन्होंने कहा कि वह “घर छोड़ने के बाद” अब तक अपने माता-पिता से नहीं मिले हैं.

तेज प्रताप यादव ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या वह भाजपा या अपने अलग हो चुके भाई तेजस्वी यादव (राजद) के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ भविष्य में गठबंधन करेंगे.

---- समाप्त ----