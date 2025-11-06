scorecardresearch
 

महुआ से जीत को लेकर आश्वस्त तेज प्रताप, बोले- JJD बनेगी बिहार की नई राजनीतिक ताकत

तेज प्रताप यादव से भाजपा नेताओं के एक वर्ग द्वारा उनकी प्रशंसा किए जाने के बारे में पूछा गया, तो यादव ने कहा कि अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए और "नकारात्मक बयानबाजी" में लिप्त रहने की प्रवृत्ति की आलोचना की जानी चाहिए.

तेज प्रताप ने कहा कि अच्छे काम की तारीफ होनी ही चाहिए (Photo- ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में एक “गंभीर राजनीतिक शक्ति” के रूप में उभरेगी.

गुरुवार को जिस महुआ सीट पर मतदान हो रहा था, वहां से जीत का भरोसा जताते हुए, यादव ने पीटीआई-वीडियो से कहा, "मुझे विश्वास है कि महुआ की जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी. क्यों नहीं देगी? मैंने उनके लिए काम किया है, और वे इसे जानते हैं."

तेज प्रताप की पार्टी इस बार 44 सीटों पर मैदान में है. उन्होंने कहा कि अच्छे काम की सराहना और बुरे काम की आलोचना. यही राजनीति का सही रास्ता है.

कल कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. (Photo: ITG)
बिहार में पहले चरण का मतदान आज... तेजस्वी, सम्राट, खेसारी समेत इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला 

घर जोड़ने के बाद मां-पिता से नहीं मिला- तेज प्रताप

तेज प्रताप तने कहा, “अगर कोई अच्छा काम करता है, तो उसे बधाई दी जानी चाहिए. अगर कोई गलती करता है, तो सवाल पूछना चाहिए. हम सकारात्मक राजनीति में यकीन रखते हैं और जनता हमारे काम को सराहेगी.”

जब उनसे यह पूछा गया कि कुछ बीजेपी नेताओं ने हाल ही में उनकी तारीफ की है, तो उन्होंने कहा कि यह “सकारात्मक राजनीति” की निशानी है.20मां राबड़ी देवी से हाल में मुलाकात की खबरों पर उन्होंने कहा कि वह “घर छोड़ने के बाद” अब तक अपने माता-पिता से नहीं मिले हैं.

तेज प्रताप यादव ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या वह भाजपा या अपने अलग हो चुके भाई तेजस्वी यादव (राजद) के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ भविष्य में गठबंधन करेंगे.

