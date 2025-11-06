scorecardresearch
 

Feedback

'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं लेकिन...', मंत्री नित्यानंद राय ने की लालू के बड़े बेटे की तारीफ

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर में मतदान करते हुए कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने तेजस्वी यादव की हार का दावा किया और तेज प्रताप यादव को 'अच्छा इंसान और भगवान का भक्त' बताया, लेकिन कहा कि महुआ से एनडीए जीतेगा.

Advertisement
X
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी हाजीपुर में मतदान किया. (Photo: X/@nityanandraibjp)
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी हाजीपुर में मतदान किया. (Photo: X/@nityanandraibjp)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है. तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं. कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है. इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी हाजीपुर विधानसभा के कर्णपुरा स्थित 321 नंबर बूथ पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया. 

'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं लेकिन...'

वोट डालने पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव राघोपुर से हारेंगे. नित्यानंद राय ने कहा, 'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं, भगवान के भक्त हैं लेकिन महुआ से NDA का प्रत्याशी ही जीतेगा.'

सम्बंधित ख़बरें

आंध्र प्रदेश में रहने वाले बिहारी मजदूरों का छलका दर्द
वोट से ज़्यादा रोज़ी रोटी की लड़ाई अहम! बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आंध्र में रहने वाले प्रवासी? 
Jyoti Singh
'आंसू-विलाप नाटक लगता है' ज्योति सिंह ने चुनाव के लिए मांगे पैसे, फैलाया आंचल 
Osama Shahab Grandmother
सीवान में शहाबुद्दीन की 95 वर्षीय मां ने डाला वोट, हीना शहाब बोलीं– हमारा इलाका, हमारा वोट 
Rabri Devis pointed question - Today is the jungle rule of NDA
बिहार: 121 सीटों पर मतदान, पोलिंग बूथों पर महिलाओं की भीड़ 
मोकामा में मतदान का माहौल गर्म (Photo: Shashi Bhushan/ ITG)
अनंत सिंह के मोकामा में कैसी चल रही है वोटिंग... इन तस्वीरों में देखिए 

पहले चरण में ये दिग्गज मैदान में

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पहले चरण की वोटिंग में तेजस्वी यादव (राघोपुर), तेज प्रताप यादव (महुआ) और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (तारापुर) जैसी सीटें प्रमुख फोकस में हैं. इसके अलावा मैथिली ठाकुर (अलीनगर), डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय) और अनंत सिंह (मोकामा) की सीटों पर भी सबकी नजरें टिकी हैं.

जेल से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह

मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह इस वक्त अपने विरोधी की हत्या के मामले में जेल में हैं. वहीं, RJD प्रत्याशी दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement