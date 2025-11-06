'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं लेकिन...', मंत्री नित्यानंद राय ने की लालू के बड़े बेटे की तारीफ

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है. तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं. कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है. इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी हाजीपुर विधानसभा के कर्णपुरा स्थित 321 नंबर बूथ पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया.

'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं लेकिन...'

वोट डालने पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव राघोपुर से हारेंगे. नित्यानंद राय ने कहा, 'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं, भगवान के भक्त हैं लेकिन महुआ से NDA का प्रत्याशी ही जीतेगा.'

पहले चरण में ये दिग्गज मैदान में

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पहले चरण की वोटिंग में तेजस्वी यादव (राघोपुर), तेज प्रताप यादव (महुआ) और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (तारापुर) जैसी सीटें प्रमुख फोकस में हैं. इसके अलावा मैथिली ठाकुर (अलीनगर), डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय) और अनंत सिंह (मोकामा) की सीटों पर भी सबकी नजरें टिकी हैं.

जेल से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह

मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह इस वक्त अपने विरोधी की हत्या के मामले में जेल में हैं. वहीं, RJD प्रत्याशी दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

---- समाप्त ----