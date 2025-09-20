scorecardresearch
 

बिहार में फिर 'चरवाहा' स्कूल खोलेंगे तेज प्रताप यादव, चुनावी सभा में किया ऐलान

बख्तियारपुर में चुनावी सभा के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने चुनावी वादों से माहौल गर्मा दिया. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर बिहार में चरवाहा विद्यालय को फिर से शुरू करेंगे और बख्तियारपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे. तेज प्रताप ने स्थानीय आरजेडी विधायक पर फंड घोटाले और 'भूसा पहुंचाने' जैसे आरोप भी लगाए.

चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव ने किया बड़ा ऐलान(Photo: PTI)
बिहार में विधासभा चुनाव को लेकर सियारी पारा चढ़ता जा रहा है. इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है. 

बिहार में चरवाहा स्कूल खोलेंगे तेज प्रताप

देर शाम बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू यादव के शासन काल में  शुरू किए गए 'चरवाहा विद्यालय' योजना को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सत्ता में आने पर वह इस मॉडल को फिर से लागू करेंगे.

तेज प्रताप ने कहा, 'चरवाहा विद्यालय मॉडल को विदेशों ने अपनाया है, इसका मकसद गाय-भैंस चराने वाले गरीब बच्चों को भी शिक्षा देना है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसे फिर से शुरू करेंगे, ताकि वंचित तबके को पढ़ाई का अवसर मिले.'

आरजेडी विधायक पर तेज प्रताप ने लगाए गंभीर आरोप

तेज प्रताप यादव ने सभा में स्थानीय आरजेडी विधायक पर भी बिना नाम लिए हमला बोला, उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जनता के फंड को घर में ही रख लेता है और केवल 'भूसा पहुंचाने' का काम करता है. तेज प्रताप बोले, 'जिसके दिमाग में भूसा भरा है, वह भूसा पहुंचाने में ही लगा है.' यह बयान सीधे-सीधे बख्तियारपुर के विधायक पर तंज माना जा रहा है.

भाई तेजस्वी पर भी साध निशाना

उन्होंने आगे कहा कि दो दिन पहले तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में आरजेडी के लिए माहौल बनाया था, लेकिन अब जनता को असली विकल्प की ज़रूरत है. खुद को लालू यादव की लीक पर चलने वाला बताते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'हम वही करेंगे जो जनता के हित में होगा.'

तेज प्रताप ने यह भी घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बख्तियारपुर में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा. 

 

