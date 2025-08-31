scorecardresearch
 

'अबकी बार तेजस्वी सरकार’ का नारा सुनकर भड़के तेज प्रताप, बोले- फालतू बात मत करो!

बिहार के जहानाबाद में जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा लगने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए. युवक के 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' नारे पर उन्होंने कहा- 'फालतू बात मत करो, तुम RSS के हो क्या? पुलिस पकड़ ले जाएगी, नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा.'

तेजस्वी यादव के समर्थन में नारेबाजी सुनकर तेज प्रताप ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि जनता की होती है. (Photo: ITG)
एक तरफ जहां तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं तो वहीं तेज प्रताप यादव अलग अपने प्रचार में जुटे हुए हैं. एक सभा में जब उनका सामना तेजस्वी यादव के एक समर्थक हो गया तो वह भड़क उठे. यह वाकया है बिहार के जहानाबाद का. तेज प्रताप यादव का गुस्सा उस समय सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब एक युवक ने कार्यक्रम के दौरान नारा लगाया- 'अबकी बार तेजस्वी सरकार'.

भड़क उठे तेज प्रताप

दरअसल, तेज प्रताप यादव 30 अगस्त को जहानाबाद के लखवार गांव में जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे. वह मंच से भाषण दे ही रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक युवक ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा लगाया. यह सुनते ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे भड़क उठे. 

तेज प्रताप बोले- तुम RSS के हो क्या?

उन्होंने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, 'फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या? पुलिस पकड़कर ले जाएगी. ज्यादा नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा.' तेज प्रताप ने आगे कहा कि सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनता की होती है. जो भी घमंड करेगा, उसका पतन तय है.

तेज प्रताप यहां घोसी विधानसभा में अपने भावी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे थे. गौरतलब है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए के खिलाफ 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव का यह बयान इस बात का साफ संकेत है कि अब दोनों भाइयों के बीच सबकुछ पहले जैसा नहीं है.

TOPICS:

