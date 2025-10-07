‘25 से 30, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश’, बिहार चुनाव के लिए डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दिया नया नारा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. यह घोषणा सोमवार को की गई. मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

इन चुनावी घोषणाओं के बीच, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार चुनाव को लेकर नया नारा दिया है. उनका यह नारा है: '25 से 30, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश.' यह नारा आने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति को दर्शाता है.

दो चरणों में होंगे चुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य में दो चरणों में मतदान होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. इन क्षेत्रों में मध्य बिहार के बाढ़-संभावित और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं. दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी. आयोग ने मतदाताओं से कहा है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए चुनावों को पारदर्शिता से संपन्न कराएंगे.

छठ पूजा के बाद वोटिंग और लॉजिस्टिक्स

कई राजनीतिक दलों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, निर्वाचन आयोग ने छठ पूजा के समापन के बाद चुनाव कार्यक्रम रखा है. बिहार का यह सबसे लोकप्रिय त्योहार इस महीने के अंत में है. 2020 के चुनावों में पहले चरण में शामिल 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों का सेट आगामी पहले चरण (6 नवंबर) के मतदान के लिए समान है. यह आरजेडी के गढ़ माने जाने वाले जिलों को समूहबद्ध करने के जानबूझकर प्रयास को दर्शाता है.

---- समाप्त ----