महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल, लेकिन CM फेस पर पेच... बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिल सकती हैं कितनी सीटें?

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है. मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के आवास पर हुई मैराथन मीटिंग के बाद दावा किया था कि सब कुछ फाइनल हो गया है. दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा. वह तारीख भी आ चुकी है.

कहा जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग का ऐलान महागठबंधन की ओर से किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष की ओर से सीएम फेस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है. जानकारी के मुताबिक रविवार की देर शाम बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख तेजस्वी यादव के आवास पर घटक दलों के नेताओं की मैराथन बैठक हुई थी.

महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि तेजस्वी के आवास पर देर रात तक चली मैराथन मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर करीब-करीब सहमति बन गई है. कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान करने के लिए महागठबंधन के नेता चुनाव की तारीखें आने का इंतजार कर रहे थे.

अब चुनाव की तारीखें भी आ चुकी हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर सकता है. हालांकि, पेच यह है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने पर सहमति अभी नहीं बन पाई है. तेजस्वी यादव इस बार बिहार में बदलाव के दावे कर रहे हैं, लेकिन नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी.

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर नौ अक्टूबर को जन सुराज के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे. प्रशांत किशोर ने आजतक से बात करते हुए यह भी कहा है कि खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं. आम आदमी पार्टी भी बिहार चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है.

145 सीटों पर लड़ सकती है आरजेडी

सूत्रों की मानें तो बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक आरजेडी 145 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. वहीं, कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिल सकती हैं. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के खाते में 18 से 20 सीटें आ सकती हैं.

लेफ्ट पार्टियों को 22 सीटें लेफ्ट पार्टियों को मिल सकती हैं. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के महागठबंधन में शामिल होने पर भी अभी आधिकारिक फैसला बाकी है.

6 और 11 नवंबर वोटिंग, नतीजे 14 को

सूबे की 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होना है. बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. पहले चरण में बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और शेष सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

