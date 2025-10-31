scorecardresearch
 

बिहार में चुनाव प्रचार करने पर रवि किशन को मिली धमकी, बताया- फोन पर मां को अपशब्द कहे

बिहार चुनाव प्रचार के दौरान गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई. आरोपी ने उनकी मां और प्रभु श्रीराम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया. रवि किशन ने कहा, वह न डरेंगे, न झुकेंगे. पुलिस ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन.(File Photo: ITG)
गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई है. इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें हाल ही में फोन पर गालियां दी गईं और उनकी माता को लेकर भी अपशब्द कहे गए. यही नहीं, धमकी देने वाले शख्स ने कहा है कि बोल दो की बिहार ना आए.  कॉल करने वाले व्यक्ति ने प्रभु श्रीराम के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

इसके अलावा बिहार चुनाव में अधिक सक्रियता दिखाने और खेसारी यादव के प्रकरण को जोड़ते हुए उसे राम मंदिर मुद्दे को उठाने के लिए रवि किशन के निजी सचिव के फोन पर अजय कुमार यादव नामक एक व्यक्ति ने फोन करके रवि किशन को बिहार में ना आने की धमकी दी है. साथ ही कहा है कि अगर वह बिहार आयेंगे तो उन्हें जान से मार दूंगा. फिर भले ही मुझे फांसी क्यों ना हो जाए. 

रवि किशन ने कहा कि यह न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर हमला है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा. मैं इन धमकियों से न डरता हूं, न झुकूंगा.

मनोज-रवि किशन ने किया जीरो काम, अब जनता देगी जवाब... छपरा बोले RJD प्रत्याशी खेसारीलाल यादव

रवि किशन ने आगे कहा कि उनके लिए जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म का मार्ग कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस रास्ते पर वे हर परिस्थिति में अडिग रहेंगे, चाहे उन्हें किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े. वहीं, घटना के बाद सांसद के सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

इस मामले में गोरखपुर सिटी एसपी अभिनव त्यागी ने पुष्टि की कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान सांसद के भाषणों को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई है. पुलिस ने रामगढ़ थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब कॉल डिटेल्स के जरिए आरोपी की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. 

