scorecardresearch
 

Feedback

मनोज-रवि किशन ने किया जीरो काम, अब जनता देगी जवाब... छपरा बोले RJD प्रत्याशी खेसारीलाल यादव

छपरा सदर से राजद प्रत्याशी खेसारीलाल यादव ने प्रचार के दौरान आजतक से बातचीत में मनोज तिवारी और रवि किशन पर भोजपुरी सिनेमा की उपेक्षा का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, दोनों नेताओं ने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया. जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, छपरा को बेहतर बनाऊंगा और लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा.

Advertisement
X
रवि किशन और मनोज तिवारी ने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया.(Photo: Instagram @Khesarilalyadav)
रवि किशन और मनोज तिवारी ने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया.(Photo: Instagram @Khesarilalyadav)

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा सदर सीट इस वक्त सुर्खियों में है. यहां से राजद प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारीलाल यादव चुनाव मैदान में हैं. प्रचार अभियान के दौरान खेसारीलाल यादव का स्टारडम अपने चरम पर है. लोग उन्हें देखने और मिलने के लिए सड़कों पर उमड़ रहे हैं. रोड शो के दौरान जनता ने उन्हें दूध से नहलाया और सिक्कों से तोलकर जबरदस्त समर्थन दिखाया.

चुनावी प्रचार के बीच आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खेसारीलाल यादव ने कहा, भगवान ने जरूर कुछ बेहतर सोचा है, तभी मैं यहां हूं. जनता का जो प्यार मिला है, उसे कभी भूल नहीं सकता. मैं छपरा को अपने आप से भी बेहतर बनाऊंगा और उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा. उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वे छपरा की टूटी व्यवस्था को सुधारने में पूरी ताकत लगा देंगे.

यह भी पढ़ें: बिहारः खेसारीलाल यादव का गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी-डंडे, 4 पुलिसकर्मी भी घायल

सम्बंधित ख़बरें

KHESARI LAL VIDEO, SUPPORTERS PERFORM MILK BATH
खेसारी लाल यादव को समर्थकों ने दूध से नहलाया और सिक्कों से तोला, Video  
khesarilal yadav tejashwi yadav
खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ना, तेजस्वी के लिए कितना फायदेमंद? 
khesari lal yadav files nomination from chapra sadar seat
नामांकन पर भावुक होकर रोए खेसारी लाल यादव 
Khesari Lal Yadav interview
खेसारी लाल यादव ने छपरा से किया नामांकन, बोले- लालू यादव मेरे पिता समान 
Amit Shah
जिस जगह से लालू ने जीता था पहला चुनाव, उसे अमित शाह ने बीजेपी के लिए बताया 'लकी' 

भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के आरोपों पर खेसारी ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि दोनों मेरे बड़े भाई हैं, पर क्या उन्होंने भोजपुरी सिनेमा बनाया था जो मैं उसे बर्बाद कर दूं? उन्होंने राजनीति में आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या किया? थिएटर बंद हो गए, किसी ने सब्सिडी या पुनर्जीवन की बात नहीं की. क्या उन्होंने सदन में भोजपुरी सिनेमा के लिए कभी आवाज उठाई?

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

खेसारी ने आगे कहा कि मराठी फिल्मों को महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स में जगह मिलती है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को आज कोई समर्थन नहीं मिलता. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ समोसा-भिंडी की बातें करते हैं, जबकि असली कलाकार वह होता है जो अपनी भाषा और संस्कृति को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाता है.

तेजस्वी यादव के महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर उठे विपक्षी सवालों को लेकर खेसारीलाल ने कहा कि जनता सबका जवाब 14 तारीख को दे देगी. उन्होंने कहा कि वे छपरा की जनता के आशीर्वाद से राजनीति में नया अध्याय लिखना चाहते हैं और भोजपुरी समाज की असली आवाज बनकर काम करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement