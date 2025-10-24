मनोज-रवि किशन ने किया जीरो काम, अब जनता देगी जवाब... छपरा बोले RJD प्रत्याशी खेसारीलाल यादव

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा सदर सीट इस वक्त सुर्खियों में है. यहां से राजद प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारीलाल यादव चुनाव मैदान में हैं. प्रचार अभियान के दौरान खेसारीलाल यादव का स्टारडम अपने चरम पर है. लोग उन्हें देखने और मिलने के लिए सड़कों पर उमड़ रहे हैं. रोड शो के दौरान जनता ने उन्हें दूध से नहलाया और सिक्कों से तोलकर जबरदस्त समर्थन दिखाया.

चुनावी प्रचार के बीच आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खेसारीलाल यादव ने कहा, भगवान ने जरूर कुछ बेहतर सोचा है, तभी मैं यहां हूं. जनता का जो प्यार मिला है, उसे कभी भूल नहीं सकता. मैं छपरा को अपने आप से भी बेहतर बनाऊंगा और उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा. उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वे छपरा की टूटी व्यवस्था को सुधारने में पूरी ताकत लगा देंगे.

भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के आरोपों पर खेसारी ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि दोनों मेरे बड़े भाई हैं, पर क्या उन्होंने भोजपुरी सिनेमा बनाया था जो मैं उसे बर्बाद कर दूं? उन्होंने राजनीति में आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या किया? थिएटर बंद हो गए, किसी ने सब्सिडी या पुनर्जीवन की बात नहीं की. क्या उन्होंने सदन में भोजपुरी सिनेमा के लिए कभी आवाज उठाई?

खेसारी ने आगे कहा कि मराठी फिल्मों को महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स में जगह मिलती है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को आज कोई समर्थन नहीं मिलता. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ समोसा-भिंडी की बातें करते हैं, जबकि असली कलाकार वह होता है जो अपनी भाषा और संस्कृति को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाता है.

तेजस्वी यादव के महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर उठे विपक्षी सवालों को लेकर खेसारीलाल ने कहा कि जनता सबका जवाब 14 तारीख को दे देगी. उन्होंने कहा कि वे छपरा की जनता के आशीर्वाद से राजनीति में नया अध्याय लिखना चाहते हैं और भोजपुरी समाज की असली आवाज बनकर काम करेंगे.

