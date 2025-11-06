scorecardresearch
 

Feedback

'काम पूरा होने पर करूंगा शादी...', बिहार में नन्हे यूट्यूबर ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, मिला मजेदार जवाब

यह नन्हा यूट्यूबर अर्श नवाज है, जिसके वीडियो में राहुल गांधी उससे 'वोट चोरी' और उनके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो 6 नवंबर का बताया जा रहा है.

Advertisement
X
हार में नन्हे यूट्यूबर अर्श नवाज से बात करते दिखे राहुल गांधी (Photo- PTI)
हार में नन्हे यूट्यूबर अर्श नवाज से बात करते दिखे राहुल गांधी (Photo- PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एक छोटे बच्चे की बातचीत ने चुनावी माहौल में हल्की मुस्कान भर दी. अररिया में गुरुवार को हुए एक जनसंपर्क अभियान के दौरान राहुल गांधी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वीडियो में दिखता है कि एक मुस्कुराता हुआ बच्चा राहुल गांधी के पास आता है. राहुल रुककर उससे बात करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं. बाद में उस बच्चे-जो स्थानीय यूट्यूबर अर्श नवाज़ बताया जा रहा है, ने बताया कि उसने राहुल गांधी से पूछा, “आप शादी कब करेंगे?” इस पर राहुल मुस्कराते हुए बोले , “जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, तब शादी करूंगा.”

यह हल्का-फुल्का संवाद अब चुनावी चर्चा का नया वायरल मोमेंट बन गया है. वीडियो 6 नवंबर का बताया जा रहा है, जब राहुल गांधी अररिया में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Ferrero said his accounts were hacked after the controversy and that people had misunderstood the photo’s status as a stock image.
‘वोट चोरी’ विवाद: ब्राजीलियाई फोटोग्राफर ने डिलीट किया अकाउंट 
Naddas attack on Rahul: In opposing Modi, he has started opposing the country.
'मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगे', जेपी नड्डा का राहुल पर हमला 
larissa bonesi and aryan khan
हरियाणा में वोटर कार्ड पर जिस मॉडल की फोटो, आर्यन खान से है खास रिश्ता 
Guniya (left), Pinky (right) were among the Haryana women whose ID card allegedly featured a Brazilian model’s photo (center)
वोटर लिस्ट में ‘ब्राजीलियन मॉडल’... गड़बड़ी या साजिश? 6 केस स्टडीज में क्या निकलकर आया 
Modi has Nitishs remote control: Rahul Gandhi
'नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में', बोले राहुल गांधी 

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के '223 वोट' दावे की पड़ताल, हरियाणा के इस गांव से पता चली असली कहानी

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सोशल मीडिया पर वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर किया है. कई यूजर्स ने इसे राहुल गांधी के “मानवीय और सुलभ” पक्ष का उदाहरण बताया है. बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान राहुल ने अर्श नवाज़ से ‘वोट चोरी’ मामले पर अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement