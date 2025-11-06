'काम पूरा होने पर करूंगा शादी...', बिहार में नन्हे यूट्यूबर ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, मिला मजेदार जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एक छोटे बच्चे की बातचीत ने चुनावी माहौल में हल्की मुस्कान भर दी. अररिया में गुरुवार को हुए एक जनसंपर्क अभियान के दौरान राहुल गांधी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वीडियो में दिखता है कि एक मुस्कुराता हुआ बच्चा राहुल गांधी के पास आता है. राहुल रुककर उससे बात करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं. बाद में उस बच्चे-जो स्थानीय यूट्यूबर अर्श नवाज़ बताया जा रहा है, ने बताया कि उसने राहुल गांधी से पूछा, “आप शादी कब करेंगे?” इस पर राहुल मुस्कराते हुए बोले , “जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, तब शादी करूंगा.”

यह हल्का-फुल्का संवाद अब चुनावी चर्चा का नया वायरल मोमेंट बन गया है. वीडियो 6 नवंबर का बताया जा रहा है, जब राहुल गांधी अररिया में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर किया है. कई यूजर्स ने इसे राहुल गांधी के “मानवीय और सुलभ” पक्ष का उदाहरण बताया है. बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान राहुल ने अर्श नवाज़ से ‘वोट चोरी’ मामले पर अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया था.



