PM मोदी की मां को तेजस्वी के मंच से दी गई गाली, गिरिराज सिंह बोले- यह बिहार की मां का अपमान

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का मामला गरमा गया है. जिसको लेकर बेगूसराय के सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है. उन्होंने गाली वाले एक वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये बिहार की मां और बिहारी अस्मिता का अपमान है.

यह बिहार की अस्मिता का है अपमान: गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया. अब आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है. गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के सभा का वीडियो जारी करते हुए लिखा कि हम लालू का जंगल राज कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लालू के राजकुमार तेजस्वी यादव के मंच से गालियां दी जाती हैं.

आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं. बिहार की जनता आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में जवाब देगी. गिरिराज सिंह ने कहा कि अब फिर वही घटना घटी है जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का काम किया था. लगता है कि 1990 के दशक में जो जंगलराज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है. वही संस्कार लिए तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई. यह अपमान है बिहार के मां का, यह अपमान है देश की करोड़ों मां का. यह गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी की मां को नहीं दी गई है, बल्कि बिहार की अस्मिता का अपमान है.

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण: सम्राट चौधरी

तेजस्वी की सभा में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के मामले पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय हो चुका है. यह घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. साफ है कि लालू प्रसाद का परिवार प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवा रहा है.

वहीं अमित मालवीय ने भी इसकी निंदा की है. उन्होंने कहा कि पातेपुर विधानसभा में आरेजडी की जनसभा में प्रधानमंत्री की माता के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे. लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया. पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से वीभत्स वीडियो जारी किया और अब राजद ने प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली दिलवाई.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी की निंदा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी गाली देने वाले वीडियो को लेकर निंदा की है. उन्होंने कहा कि गाली-गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव व उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत सामने आई है.यह गाली दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार की बौखलाहट में है. तेजस्वी यादव और राजद वाले याद रखो आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है. देश और बिहार के लोग देख रहे हैं. करारा जवाब मिलेगा. अब पानी सिर से ऊपर गुज़र रहा है. 14 करोड़ बिहारियों के भावनाओं पर चोट करना बहुत महंगा पड़ेगा.

जानें मामले पर आरजेडी ने क्या कहा

आरजेडी ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है. आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा से बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए तरह-तरह के प्रपंच रच रही है. तेजस्वी और उनकी यात्रा को बीजेपी बदनाम कर रही है.

