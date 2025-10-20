बिहार चुनाव: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से किया नामांकन, निर्दलीय मैदान में उतरीं

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह राजनीति में उतर गई हैं. ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है. ज्योति सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की खबर सामने आते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है.

बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो गई है. पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम वापस से लेने की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है.

ज्योति सिंह ने 5 दिन पहले जनता से मांगी थी राय

ज्योति सिंह की बात करें तो ये बड़ा फैसला लेने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके जनता से पूछा था कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? ज्योति ने पोस्ट में लिखा था- नमस्कार, कराकाट के देवतुल्य जनता. आज मैं अजीब सी असमंजस में हूं. मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं. मैंने फोन से भी पता करने कि कोशिश कि उससे 50 प्रसेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और 50 प्रसेंट नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा.

'अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं? इसलिए जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों से पूछ के कोई भी फैसला लिया है तो आज भी बिना पूछे आपसे कोई फ़ैसला नहीं करूंगी.'

पवन सिंह संग चल रहा विवाद

ज्योति सिंह की बात करें तो वो लंबे समय से पवन सिंह संग अपने बिगड़े रिश्ते को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दोनों की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. ज्योति ने वीडियो शेयर करके रो-रोकर पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, पावर स्टार ने ज्योति के सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था.

पवन सिंह ने पत्नी को लेकर किए थे ये दावे

पवन सिंह ने ये भी दावा किया था कि ज्योति चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो उनपर आरोप लगा रही हैं. पवन सिंह का कहना था कि ज्योति ने उनके सामने एक ही रट लगा रखी थी कि वो किसी भी तरह उन्हें चुनाव लड़वाएं. उनका कहना था कि ये उनके बस की बात नहीं थी. पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी दावा किया था ज्योति के पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को विधायक बना दिया जाए. पवन सिंह ने पत्नी पर वार करते हुए कहा था- ये उम्मीद नहीं थी कि विधायक बनने के लिए इतना गिर सकती है.

वहीं, पति संग बिगड़े रिश्तों के बीच अब ज्योति सिंह ने एक बड़ा कदम उठाते हुए काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है. हालांकि, इसपर अभी तक पावर स्टार का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

वहीं, दूसरी ओर पवन सिंह और ज्योति के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. बीते दिनों ऐसी खबरें भी सामने आई थीं ज्योति ने पवन सिंह से तलाक के लिए 30 करोड़ की एलिमनी की मांग की है.

