'पवन सिंह की पहली पत्नी थीं रीना रानी, फ्लैट देकर पीछा छुड़ाया', ज्योति सिंह का दावा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच अब सिर्फ निजी अनबन नहीं रही है, बल्कि ये राजनीतिक रुप ले चुकी है. दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. हालांकि दोनों ही एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी कर रहे हैं. इस बीच ज्योति का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहां वो पवन की पहली पत्नी को लेकर बात करती दिख रही हैं. ज्योति का दावा है कि पवन ने पहली पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए एलिमनी में फ्लैट तक दे दिया था.

नीलम नहीं रीना थीं पहली पत्नी!

मालूम हो कि, चर्चा यही है कि पवन की पहली पत्नी नीलम सिंह थीं, जिन्होंने आत्महत्या कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. लेकिन ज्योति का कहना है कि पवन की पहली पत्नी असल में एक्ट्रेस रीना रानी थीं, जिनसे उन्होंने खुद पीछा छुड़ाया है.



ज्योति कहती हैं- पहली शादी उनकी रीना रानी से हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है-क्या नहीं. खुद के मुंह से उन्होंने मुझे बताया था. उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई का एक फ्लैट पवन जी ने उनको दे दिया था.

ज्योति का ये दावा कितना सच कितना झूठ...इसका जवाब तो खुद पवन सिंह या फिर रीना रानी दे सकती हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है. पवन की इस कथित पहली शादी को लेकर अक्सर एक्टर के करीबी और इंडस्ट्री के लोग ही बात करते नजर आए हैं.

Advertisement

रीना संग रहा खास रिश्ता

मालूम हो कि रीना रानी भी भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस रही हैं. वो पवन सिंह से उम्र में बड़ी हैं. साथ ही कहा जाता है कि वो पहले से तलाकशुदा थीं. आनन-फानन में दोनों ने गुपचुप शादी की थी, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं. इसके बाद रीना और पवन अलग हो गए. पवन-रीना, दोनों में से ही किसी ने आजतक अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की है. रीना और पवन साथ में काम भी कर चुके हैं.

पवन सिंह की निजी जिदंगी हमेशा सुर्खियों में रही है. वो इसके अलावा सिंगर-एक्ट्रेस अक्षरा सिंह संग भी रिलेशनशिप में थे. हालांकि कहा जाता है कि अक्षरा को बिना बताए उन्होंने अचानक ज्योति से शादी रचा ली थी. अब उनसे भी रिश्ते तनावपूर्ण हैं.

---- समाप्त ----