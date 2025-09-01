scorecardresearch
 

Feedback

राहुल-तेजस्वी के मंच पर फिर नहीं मिली पप्पू यादव को जगह, सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठे- VIDEO

पटना में महागठबंधन की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के समापन कार्यक्रम में फिर पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली. पप्पू यादव सड़क पर कुर्सी लगाकर समर्थकों संग सभा सुनते रहे.

Advertisement
X
पप्पू यादव मंच से नीचे बैठकर भाषण सुनते रहे.- (Photo: Screengrab)
पप्पू यादव मंच से नीचे बैठकर भाषण सुनते रहे.- (Photo: Screengrab)

पटना में सोमवार को महागठबंधन की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के समापन कार्यक्रम में एक बार फिर जन अधिकार पार्टी (JAP) सुप्रीमो पप्पू यादव को मंच से दूर रखा गया. मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली.

इस स्थिति में पप्पू यादव ने सड़क पर ही कुर्सी लगाकर बैठने का फैसला किया. वह जनता के बीच आम समर्थकों की तरह सभा को सुनते रहे. कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और मताधिकार बचाने की अपील की.

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से पप्पू यादव को अलग-थलग रखा गया है. उनके समर्थक इस पर नाराजगी जताते रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

tejashwi akhilesh yadav rahul gandhi
राहुल गांधी या तेजस्वी यादव - वोटर अधिकार यात्रा से कौन ज्यादा फायदे में रहा? 
Rahul Gandhis statement about the hydrogen bomb, what is the accusation of vote theft?
'आ रहा है हाइड्रोजन बम...', राहुल का 'वोट चोरी' को लेकर बड़ा दावा 
sir-vote-vibe-survey-transparency-result-2025
वोटर्स की मदद करेंगे पैरा-लीगल वॉलंटियर्स, नॉमिनेशन तक मानी जाएगी आपत्ति... SIR पर SC के नए निर्देश 
The conclusion of the Voter Rights Journey, the opposition raises their voice.
वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर विपक्षी हुंकार, ये नेता रहे मौजूद 
March in Patna halted for the Grand Alliance, display of strength by Rahul and Tejashwi.
पटना में भारी हंगामा, पुलिस ने रोका महागठबंधन का वोटर अधिकार मार्च 

पप्पू यादव की राजनीतिक सक्रियता और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ के बावजूद उन्हें बार-बार मंच पर जगह न मिलना बिहार की राजनीति में चर्चाओं का विषय बना हुआ है.

वोटर अधिकार यात्रा निकालने के मायने?
‘वोटर अधिकार यात्रा’ के पीछे विपक्ष का मकसद बिहार में मतदाताओं के अधिकारों को लेकर हो रही कथित अनियमितताओं को सामने लाना है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त को इस यात्रा की शुरुआत की थी. विपक्षी दलों का कहना है कि विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (SIR) के दौरान करीब 65 लाख लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए, जिसे वे मताधिकार पर सीधा हमला और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश मानते हैं.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
विपक्ष की शिकायतों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी 19 अगस्त तक सार्वजनिक की जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए. इसके पालन में चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement